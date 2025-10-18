LIVE Superbike, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Superpole e gara-1 in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

GP Spagna 2025, Bulega sogna pole e vittoria.

Il mondiale Superbike 2025 si chiude in Spagna con l’assegnazione del titolo all’ultimo delle 12 tappe di quest’anno. Il favorito è evidente: il turco Toprak Razgatlioglu, ma l’italiano Nicolò Bulega non è ancora matematicamente tagliato fuori dai conti e ha dimostrato di avere le idee ben intese.

Venendo al discorso “campione se” di tutte le combinazioni decisive per l’assegnazione del titolo di quest’anno, Toprak Razgatlioglu per essere campione deve ottenere almeno 24 punti totalmente nelle tre gare del weekend; quindi gli può bastare il successo in una delle due corse principali. Ci sono in palio ancora 62 punti come posta massima per l’intera tappa (25+12+25) e i 39 punti di vantaggio su Nicolò Bulega sono onestamente molto tranquilli per il campione della BMW, tenendo conto poi che delle ultime 21 tappe ne ha vinte ben 17. Ma in pista nulla è mai definitivo fino alla bandiera a scacchi. Lo sa bene Toprak Razgatlioglu.

Per la classifica costruttori sono solamente tre punti quelli che separano BMW da Ducati. La casa di Monaco di Baviera deve recuperare un gap davvero minimo, tutto si battaglia sul filo del singolo punto disponibile. Tra un successo e un secondo posto ci sono 5 punti in una gara lunga e 3 nella gara sprint. Tra Toprak Razgatlioglu e l’italiano Bulega, chi finirà davanti potrà dare anche il mondiale costruttori alla casa di appartenenza del pilota, un titolo che tra le derivate dalla serie è molto ambito.

Inizio della Superpole alle ore 11.00 mentre gara-1 inizierà alle 14.00.