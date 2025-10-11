LIVE Superbike, GP Estoril 2025 in DIRETTA: Bulega cerca la riscossa. Alle 12.00 la Superpole

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Toprak Razgatlioglu ha avuto una bella giornata ieri, preoccupandosi solamente a fine turno di provare il passo gara. Anche Bulega ha svolto lo stesso programma, correndo tre decimi sotto il record dell’Estoril da lui stesso prestazionato l’anno scorso in Superpole Race, quindi in assetto (gomme e moto) da sprint race. La Ducati quindi manda grandi segnali, con un pilota ducatista deciso a giocarsi tutte la carte nell’improba battaglia con il talento turco destinato alla MotoGP 2026.

In Portogallo il vecchio campione nordirlandese Rea ha festeggiato il sesto e ultimo Mondiale. Era l’anno 2020 e Jonathan Rea era il numero uno di Kawasaki. A 38 anni è ancora in grande forma, archiviando un venerdì di grandissimo livello: sesto nella combinata, ossia il miglior pilota Yamaha. Il suo addio dal Mondiale Superbike lascia parecchia tristezza: in una griglia piena di buoni pilota, Rea avrebbe potuto dire la sua per i top posti. Ma i problemi tecnici Yamaha hanno giocato un ruolo decisivo.

Il 25enne Honda, Iker Lecuona rientra dall’infortunio patito a fine luglio al Balaton Park, ma non è andata meglio oggi. Tra dieci giorni Lecuona salirà sulla Ducati ufficiale di Bautista. Niente da fare per Danilo Petrucci, out dal weekend per la frattura del quarto metacarpo della mano destra, successo allenandosi in palestra.

