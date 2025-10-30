LIVE Sonego-Medvedev, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: scoglio russo sulla strada dei quarti di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Sonego e il russo Daniil Medvedev, valido per gli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Parigi, che da quest’anno si gioca a Nanterre e non a Bercy. Il nostro azzurro non parte favorito visto il livello dell’avversario che in carriera ha affrontato tre volte perdendo in tutti i match.

Il percorso di Sonego a Parigi inizia con la vittoria per 2-0 (6-2, 6-3) contro lo statunitense Sebastian Korda, contro il quale ha dimostrato di essere in un ottimo stato di forma che ha potuto confermare nella vittoria nel derby contro il connazionale Lorenzo Musetti, che ha battuto 2-1 (3-6, 6-3, 6-1), complicando, e non poco, la qualificazione alle Finals di Torino del tennista amico.

Medvedev, rispetto all’azzurro, è stato in campo molto meno: infatti, al primo turno ha battuto lo spagnolo Jaume Munar con il risultato, secco, di 2-0 (6-1, 6-3), per poi non giocare contro il bulgaro Grigor Dimitrov per via del suo forfait. Il russo ha dichiarato di essere vicino al suo miglior tennis: se fosse cosi, ci sarebbero davvero poche possibilità per Sonego che però potrebbe sorprenderci.

Il match tra Sonego e Medvedev sarà il terzo a partire dalle 14.30 sul Campo 1, con il programma che inizierà con lo statunitense Ben Shelton pronto a sfidare il russo Andrei Rublev e, successivamente, con la sfida tra il russo Karen Kachanov e l’australiano Alex De Minaur. Solo dopo, toccherà al nostro azzurro: segui il suo match con la cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE! Buon divertimento!