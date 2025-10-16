LIVE Sonego-Kovacevic, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: occasione per spezzare una ‘maledizione’

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di 2° turno e ottavi di finale dell’ATP 250 di Stoccolma (SWE) che vede di fronte Lorenzo SONEGO all’americano Aleksandar Kovacevic per un posto in quarti.

L’azzurro deve in tutti i modi vincere questo match e allontanare una specie di maledizione! L’obiettivo è quello di tornare in quarti di finale (sul campo) dopo oltre un anno dalla vittoria di Winston Salem, che ha segnato l’ultimo acuto del torinese al di fuori dei tabelloni Slam, dove ha giocato la migliore stagione della carriera. Il dato clamoroso è il seguente: Sonego ha vinto due match di fila negli ultimi 14 mesi solamente in prove del Grand Slam, agli Australian Open (QF) e a Wimbledon (R16).

La classifica dice che Sonego è al momento in 47^ posizione virtuale e, vincendo oggi, salirebbe provvisoriamente in 45^ sopravanzando Joao Fonseca. Ovviamente, il ranking dell’azzurro è quasi interamente tenuto in piedi dai 600 punti ottenuti nei Major. Questa parte finale di stagione però potrebbe rilanciarlo alla grande verso la convocazione in Coppa Davis e anche verso la top 30, o quantomeno la testa di serie ai prossimi Australian Open.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di 2° turno e ottavi di finale dell’ATP 250 di Stoccolma (SWE) che vede di fronte Lorenzo SONEGO all’americano Alexandar Kovacevic. Si gioca dopo il doppio tra Erler/Galloway e Oberleitner/Pichler che inizierà alle 12.00, vi aspettiamo!