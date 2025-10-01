LIVE Sonego-Hanfmann, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: l’azzurro cerca risposte dopo un periodo non semplice

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida d’esordio di Lorenzo SONEGO nel Masters 1000 di Shanghai, torinese che è opposto al temibile qualificato tedesco Yannick Hanfmann.

Un periodo molto difficile quello da cui viene l’azzurro, che ha giocato la migliore stagione della carriera a livello di tornei del Grand Slam ma che non riesce a racimolare nulla a livello ATP dal titolo di Winston Salem 2024. Il momento del torinese si riflette anche nella classifica mondiale, che piange: Sonego è infatti alle porte della top 50, momentaneamente in 47esima posizione virtuale, nonostante gli oltre 600 punti ottenuti negli Slam.

Quest’oggi il rivale è molto complicato, Hanfmann è un giocatore rodato e dotato di un tennis vario e brillante. In più il tedesco ha superato brillantemente un paio di turni di qualificazione, avendo quindi modo di adattarsi al veloce cemento di Shanghai. Ci vorrà una bella prestazione per poi andare a sfidare al secondo turno Frances Tiafoe, venticinquesima forza del seeding cinese. I precedenti sono incoraggianti: delle 5 sfide tra i due Hanfmann ha vinto solo la prima, poi solo successi dell’azzurro!

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della partita di 1° turno del Masters 1000 di Shanghai tra Lorenzo SONEGO e Yannick Hanfmann. Si parte come 4° match dalle 6:30: prima del torinese Munar-Fucsovics, Cilic-Basilashvili e Korda-Bergs. Vi aspettiamo!