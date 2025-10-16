LIVE Sinner-Djokovic, Six Kings Slam 2025 in DIRETTA: va in scena la stessa semifinale dello scorso anno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, semifinale del Six Kings Slam 2025. A Riyadh (Arabia Saudita) va in scena la riedizione della semifinale della passata stagione: il numero 2 del mondo sfida il ventiquattro volte campione Major per un posto nella finalissima della ricca esibizione araba.

L’italiano ha iniziato la propria difesa del titolo ieri contro Stefanos Tsitsipas. Il numero 2 del mondo ha messo in scena una grandissima prestazione battendo il greco 6-2, 6-3 e dimostrando di essere in ottima condizione fisica. Il punteggio dell’incontro sarebbe potuto essere anche più severo con l’italiano che si è lasciato andare ad alcuni sperimenti provando a variare il proprio gioco.

Djokovic esordisce in semifinale nella ricchissima edizione di Riyadh. Il serbo torna in campo dopo la sconfitta a sorpresa nel penultimo atto dell’ATP Master 1000 di Shanghai contro Valentin Vacherot (6-3, 6-4). Curiosità per scoprire la condizione fisica del tennista di Belgrado: nella sfida con il monegasco il pluricampione Slam ha avuto problemi fisici a partire dal quinto gioco.

Quello odierno sarà l’undicesimo confronto tra i due giocatori con Sinner che è avanti 6-4 ed è in serie aperta da cinque partite. L’incontro di oggi è il secondo in programma a partire dalle 18.30 dopo Alcaraz-Fritz, ma non inizierà prima delle 20.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Djokovic con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!