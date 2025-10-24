LIVE Sinner-Bublik, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: ennesimo incrocio contro l’imprevedibile kazako

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del quarto di finale dell’ATP 500 di Vienna tra Jannik Sinner ed il kazako Alexander Bublik. Ottavo confronto diretto tra i due con l’azzurro avanti 5-2. L’ultimo incrocio risale agli ottavi di finale degli scorsi US Open in cui l’altoatesino lasciò appena 3 game al suo prossimo avversario. Il vincente dell’incontro troverà in semifinale uno tra Matteo Berrettini e l’australiano Alex De Minaur.

Sinner, ventiquattrenne altoatesino, si presenta all’appuntamento austriaco dopo aver dominato in lungo e in largo la ricchissima esibizione del Six King Slam tenutasi a Riad pochi giorni fa. Incassato il corposo assegno dagli emiri, l’azzurro non ha perso tempo recandosi in quel di Vienna per ripartire nella nuova caccia al numero uno del mondo. All’esordio ha concesso la miseria di due giochi al tedesco Altmaier, per poi regolare un coriaceo Flavio Cobolli. L’imperativo è chiudere al meglio il 2025 ed iniziare la preparazione in vista della difesa del titolo ai prossimi Australian Open 2026.

Dal canto suo Bublik, ventottenne di Gatchina (Russia) con passaporto kazako, arriva ai quarti dopo le nette vittorie sul cileno Tabilo e sull’argentino Francisco Cerundolo. Issatosi fino alla posizione numero 16 del ranking l’istrionico kazako è ormai una realtà del tennis internazionale, e con il suo gioco ricco di potenza ed inventiva può mettere in difficoltà qualsivoglia avversario, come peraltro dimostrato spesso.

Il quarto di finale dell’ATP 500 di Vienna tra Jannik Sinner ed il kazako Alexander Bublik sarà il terzo incontro sul Campo Centrale dalle 13.30 dopo Berrettini-De Minaur e Griekspoor-Zverev, ed inizierà in ogni caso non prima delle 17.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!