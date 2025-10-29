LIVE Sinner-Bergs, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: inizia una delicata avventura nel 1000 francese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Parigi tra Jannik Sinner ed il belga Zizou Bergs. Primo confronto diretto in assoluto tra i due giocatori, con il vincente dell’incontro che troverà al terzo turno uno tra l’argentino Francisco Cerundolo ed il serbo Miomir Kecmanovic. Si gioca nella nuova sede del 1000 transalpino, che ha abbandonato Bercy per trasferirsi in quel di Nanterre.

Sinner, ventiquattrenne altoatesino, si presenta all’appuntamento parigino dopo aver conquistato l’ATP 500 di Vienna superando in una combattuta finale il tedesco Alexander Zverev. L’azzurro vuole chiudere al meglio la stagione per riavvicinarsi alla posizione numero uno del ranking occupata dal rivale spagnolo Carlos Alcaraz. Dopo lo scivolone dell’iberico Jannik può già riprendersi la vetta del ranking aggiudicandosi l’evento.

Dal canto suo Bergs, ventiseienne di Lommel (Belgio), arriva al secondo turno a margine del sofferto successo in tre parziali contro l’americano Alex Michelsen. Numero 41 delle classifiche ATP il belga in stagione ha raggiunto le semifinali di Auckland, e Marsiglia, la finale sull’erba di ‘s-Hertogenbosch, i quarti a Shanghai e Monaco di Baviera. Giocatore talentuoso ma spesso leggero, può essere fastidioso se in giornata propositiva.

La sfida di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Parigi tra Jannik Sinner ed il belga Zizou Bergs sarà il terzo match sul Campo Centrale dalle 11.00 dopo Rincerknech-Vacherot ed Ugo Carabelli-Zverev. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!