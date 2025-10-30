LIVE Perugia-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: trasferta non agevole per Egonu e compagne

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del posticipo della sesta giornata del campionato di serie A1 femminile di volley tra Bartoccini Mc-Restauri Perugia e Vero Volley Milano. Trasferta complicata per la squadra di Lavarini che, dopo aver sollevato la Supercoppa a Trieste, è uscita sconfitta 3-0 una settimana fa dal big match di Scandicci e domenica scorsa ha battuto 3-0 Macerata tra le mura amiche. Perugia invece ha riscattato domenica a Cuneo (3-2) la sconfitta subita mercoledì scorso sul campo di Macerata (1-3).

A Perugia è tornato il sorriso dopo l’impresa di Cuneo. La Bartoccini-Fortinfissi ha ritrovato morale e punti grazie a una vittoria al tie-break costruita con carattere, lucidità e spirito di squadra. La formazione di coach Andrea Giovi ha reagito nei momenti più difficili, rimontando più volte le piemontesi e mostrando una solidità mentale che fa ben sperare per il prosieguo della stagione. Grande protagonista del successo è stata Beatrice Gardini, autrice di 19 punti e sempre più leader tecnica e carismatica del gruppo umbro. Accanto a lei, la classe e l’esperienza di Elena Perinelli, capace di incidere nei frangenti decisivi con giocate di grande qualità. L’ambiente perugino si è riacceso, il pubblico del PalaBarton si prepara a spingere la squadra in una sfida dal coefficiente di difficoltà altissimo, ma anche dal grande fascino.

Dall’altra parte della rete ci sarà infatti una Vero Volley Milano in grande forma. Le ragazze di Marco Gaspari sono reduci dal netto 3-0 su Macerata, trascinate da una Paola Egonu in versione dominante (19 punti con il 62% in attacco). Attorno alla stella azzurra ruota un collettivo solido, con Pietrini e Lanier sempre più protagoniste e un muro che, giornata dopo giornata, cresce in efficacia. Sarà una partita di contrasti e ambizioni: da un lato l’entusiasmo e la voglia di stupire di Perugia, dall’altro la potenza e l’organizzazione di una Milano che punta a consolidarsi nel gruppo di vertice. Al PalaBarton si preannuncia spettacolo puro.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del posticipo della sesta giornata del campionato di serie A1 femminile di volley tra Bartoccini Mc-Restauri Perugia e Vero Volley Milano, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 20.00!