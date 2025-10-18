LIVE Pattinaggio di figura, Grand Prix De France 2025 in DIRETTA: Guignard/Fabbri debuttano nella rhythm and dance

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare della tappa francese del Grand Prix di pattinaggio artistico in programma ad Angers. Oggi è in programma la Rhythm Dance, il programma corto della danza, con il debutto stagionale della coppia di punta del movimento azzurro, composta da Charléne Guignard e Marco Fabbri, campioni d’Europa in carica e quarti agli ultimi Mondiali.

I veterani della danza sul ghiaccio si ritroveranno pronti-via a fronteggiare la mina vagante rappresentata dalla coppia francese di nuova formazione composta da Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron (quest’ultimo argento a Pyeongchang 2018 e a Pechino 2022), anche loro all’esordio in questa annata sportiva e motivati a recitare fin da subito il ruolo di protagonisti. Con loro ci saranno anche i britannici Lilah Fear-Lewis Gibson, binomio che agli scorsi Mondiali ha già fatto lo sgambetto agli azzurri. L’obiettivo di tutti è il 9 febbraio, giorno in cui inizierà il percorso degli azzurri, con la Rhythm Dance dei Giochi Olimpici di Milano.

Sarà, fin da subito, un’annata più complessa sul piano competitivo rispetto alle precedenti del ciclo olimpico. Il livello generale si è alzato, e oltre ai consueti favoriti — Madison Chock ed Evan Bates, campioni del mondo in carica, e i vicecampioni Piper Gilles e Paul Poirier — i nostri portacolori dovranno misurarsi con altri due duetti di altissimo profilo, pronti a inserirsi nella lotta per il podio. Entrambi, ironia della sorte, saranno proprio sul ghiaccio francese insieme ai nostri in questo weekend. Per Charlène Guignard e Marco Fabbri, il nuovo anno sportivo segna un ritorno all’essenza del loro stile. Dopo una stagione di sperimentazioni, la coppia italiana ha scelto di riscoprire le atmosfere che più le appartengono, puntando su emozione, eleganza e identità artistica. La rhythm dance sarà sulle note immortali dei Backstreet Boys — “Everybody” e “Show Me the Meaning of Being Lonely” —, un omaggio pop dal fascino nostalgico ma rivisitato con la loro consueta raffinatezza. Il programma libero, invece, sarà costruito sulle musiche di “Diamanti”, l’ultima pellicola di Ferzan Özpetek, con l’inclusione della struggente canzone omonima interpretata da Giorgia.

Il Grand Prix de France vedrà sul ghiaccio, oltre alle tre coppie più attese, un gruppo eterogeneo di binomi, tra giovani in crescita e tandem già esperti del circuito internazionale: dai francesi Lagouge/Caffa e Fradji/Fourneaux agli statunitensi Bratti/Somerville e Pate/Bye, passando per i canadesi Lauriault/Le Gac, i georgiani Davis/Smolkin e i lituani Reed/Ambrulevičius, pronti a contendersi posizioni di rilievo e a misurarsi in un confronto dal livello tecnico e artistico equilibrato.

OA Sport vi offre la DIRETTA della seconda giornata di gare della tappa francese del Grand Prix di pattinaggio artistico in programma ad Angers, in particolare alla Rhythm Dance, il programma corto delle coppie di danza: minuto dopo minuto, elemento dopo elemento, per non perdere davvero nulla. Si comincia a partire dalle ore 13.06 con il primo dei due gruppi di lavoro. Buon divertimento!