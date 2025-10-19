LIVE Pattinaggio artistico, Grand Prix de France 2025 in DIRETTA: libero maschile in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata di gare della tappa francese del Grand Prix di pattinaggio artistico in programma ad Angers. Il programma si completa con il programma libero maschile, con il debutto stagionale di Gabriele Frangipani, che non è riuscito ad esprimersi sui suoi livelli abituali nel programma corto, dovendosi accontentare della undicesima posizione. Nel programma corto ll grande favorito della vigilia, Ilia Malinin, ha infatti rispettato i favori del pronostico, mentre il padrone di casa Adam Siao Him Fa si è dovuto accontentare della quinta moneta.

l detentore del titolo iridato nel programma corto ha come sempre messo sul piatto tutta la sua potenza dal punto di vista tecnico, rivelandosi l’unico a scollinare quota 100 punti, maturati grazie all’esecuzione di un quadruplo flip valutato con un grado di esecuzione stellare, del triplo axel e di una combinazione un po’ tirata composta dal quadruplo lutz e dal triplo toeloop che ha comunque contribuito a fargli toccare quota 105.22 (60.18, 45.04).

A ben dieci punti di distanza si è invece accomodato l’imprevedibile georgiano Nika Egadze, secondo con 95.67 (54.53, 41.14) grazie alla corretta realizzazione della catena quadruplo salchow/triplo toeloop, del quadruplo toeloop e del triplo axel. Più distante il nipponico Kao Miura, terzo con 87.25 (45.85, 41.40) faticando sul triplo axel e sul quadruplo toeloop. Qualche problema infine per l’azzurro Gabriele Frangipani, in questo momento undicesimo con 71.81 (33.98, 37.83), score rallentato sensibilmente da un passaggio a vuoto sull’axel, girato solo da un giro e mezzo, e sul quadruplo salchow.

Si comincia a partire dalle ore 13.26 con il primo dei due gruppi di lavoro.