LIVE Paolini-Swiatek, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: serve um’impresa per sfatare il tabù polacco

Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del quarto di finale del WTA 1000 di Wuhan tra Jasmine Paolini e la polacca Iga Swiatek. Ottavo confronto diretto tra le due giocatrici con l’azzurra che ha finora racimolato appena un set. La vincente del match troverà in semifinale una tra la tedesca Laura Siegemund e l’americana Coco Gauff.

Paolini, ventinovenne di Castelnuovo Garfagnana, si presenta all’importante appuntamento dopo aver contribuito magistralmente al secondo successo consecutivo per la nazionale in Billie Jean King Cup. Numero 8 del ranking WTA la toscana in stagione ha vinto il 1000 di Roma e raggiunto la finale nel 1000 di Cincinnati. Semifinalista in quel di Miami e Stoccarda, l’azzurra vuole continuare a vincere nella parte conclusiva del 2025 per raggiungere le WTA Finals. Splendida protagonista di un superbo quarto di finale a Pechino, nel suo cammino a Wuhan ha superato nell’ordine la cinese Yuan e la danese Tauson.

Dal canto suo Swiatek, ventiquattrenne di Varsavia (Polonia), arriva al quarto di finale a margine della sofferta, seppur vinta 2-0, sfida alla svizzera Belinda Bencic. La fuoriclasse polacca in stagione ha conquistato Wimbledon nella finalissima che rimarrà alla storia per il doppio 6-0 rifilato all’americana Anisimova, ed in carriera ha sempre superato la toscana numero uno d’Italia. Vincitriee inoltre nel 2025 dei tornei di Cincinnati e Seoul, la numero due del mondo vuole chiudere in bellezza.

Il quarto di finale del WTA 1000 di Wuhan tra Jasmine Paolini e la polacca Iga Swiatek sarà il quarto incontro sul Campo Centrale a partire dalle 5.00 italiane dopo Siniakova-Pegula, Sabalenka-Rybakina e Siegemund-Gauff, ed inizierà in ogni caso non prima delle 13.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto della sfida.