LIVE Paolini-Anisimova, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: partita che può dare una impronta decisiva alla stagione

Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di quarti di finale del torneo WTA 1000 di Pechino tra Jasmine Paolini e l’americana Amanda Anisimova. Secondo confronto diretto tra le due giocatrici con la statunitense che nel 2021 si impose in due agevoli parziali sulla terra rossa di Parma. Precedente molto datato, da quel momento in poi entrambe le tenniste sono esplose raggiungendo man mano la top ten. La vincente della sfida troverà in semifinale una tra la tedesca Eva Lys e l’americana Coco Gauff.

Paolini, ventinovenne di Castelnuovo Garfagnana, si presenta all’importante appuntamento dopo aver contribuito magistralmente al secondo successo consecutivo per la nazionale in Billie Jean King Cup. Numero 8 del ranking WTA la toscana in stagione ha vinto il 1000 di Roma e raggiunto la finale nel 1000 di Cincinnati. Semifinalista in quel di Miami e Stoccarda, l’azzurra vuole continuare a vincere nella parte conclusiva del 2025 per raggiungere le WTA Finals. Nel suo cammino pechinese ha superato nell’ordine la lettone Sevastova, l’americana Kenin e la ceca Bouzkova.

Dal canto suo Anisimova, ventiquattrenne di Freehold Township (New Jersey, Stati Uniti d’America), arriva al quarto di finale da numero 4 del mondo. In stagione ha trionfato in quel di Doha e raggiunto le finali sull’erba del Queen’s e di Wimbledon, prima di issarsi in finale anche agli US Open. Giocatrice solida e potente, con un tennis perfetto per le superfici veloci. Agli ottavi ha rimontato un set di svantaggio alla ceca Muchova.

Il quarto di finale del torneo WTA 1000 di Pechino tra Jasmine Paolini e l’americana Amanda Anisimova inizierà non prima delle 12.00 (come terzo match dalle 7.00) sul Campo Centrale dell’impianto cinese. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!