LIVE Olimpia Milano-Paris, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: obbligo vittoria per non allontanarsi troppo dal vertice

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Olimpia Milano e Paris, ottava giornata dell’Eurolega 2025/2026. Secondo appuntamento settimanale con la massima competizione europea di basket: l’EA7 Emporio Armani Milano ospiterà davanti al proprio pubblico il Paris Basketball per provare a tornare alla vittoria.

Meno di 48 ore dopo la cocente sconfitta contro il Barcellona per 74-72 l’Olimpia torna in campo per voltare pagine ed andare a caccia della terza vittoria stagionale in Eurolega. La formazione di coach Messina dovrà dimostrare di poter gestire meglio i momenti cinici delle partite: quattro delle cinque sconfitte europee si sono chiuse con un solo possesso di differenza tra le due squadre.

Anche il Paris Basketball è reduce da una sconfitta: due giorni fa la formazione francese si è arresa contro l’Anadolu Efes per 90-80. Dopo 7 giornate la squadra parigina occupa la sesta posizione con quattro successi e tre sconfitte. Poco meno di un mese fa il Paris Basketball ha battuto 90-79 la Virtus Bologna.

L'incontro tra EA7 Emporio Armani Milano e Paris Basketball è in programma alle 20.30.