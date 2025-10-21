LIVE Musetti-Tsitsipas, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: partita fondamentale per le Finals

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP 500 di Vienna tra Lorenzo Musetti ed il greco Stefanos Tsitsipas. Ottavo confronto diretto in assoluto tra i due con l’ellenico in vantaggio per 5-2. Nelle ultime due sfide si è però imposto il toscano, ovvero sulla terra rossa di Montecarlo e Madrid 2025. Il vincente dell’incontro troverà agli ottavi uno tra l’argentino Etcheverry ed il norvegese Budkov Kjaer.

Musetti, ventitreenne di Carrara, si presenta all’appuntamento austriaco dopo il KO subito a Bruxelles contro il franese Mpetshi-Perricard. L’italiano ha ottenuto importanti punti in chiave ATP Finals nella parentesi cinese dove ha colto la finale a Chengdu, i quarti a Pechino e gli ottavi a Shanghai riuscendo a rintuzzare gli attacchi del canadese Auger-Aliassime. Lorenzo dovrà vuol continuare ad incamerare successi per blindare la partecipazione all’evento di fine stagione di Torino.

Dal canto suo Tsitsipas, ventisettenne ateniese, arriva alla manifestazione viennese a margine di un periodo disastroso. 2025 da dimenticare per l’ellenico, che non vince due partite consecutive da aprile, quando sul rosso di Barcellona regolò dapprima Opelka, poi Korda, fermandosi contro il transalpino Fils. Involuzione inspiegabile per il greco, crollato al numero 25 del ranking ATP dopo i fasti delle passate stagioni.

La sfida di primo turno dell’ATP 500 di Vienna tra Lorenzo Musetti ed il greco Stefanos Tsitsipas sarà il terzo incontro sul Campo Centrale dalle 13.30 dopo Ugo Carabelli-Misolic e Norrie-Rublev, ed inizierà in ogni caso non prima delle 17.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!