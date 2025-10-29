LIVE Musetti-Sonego, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: il carrarino chiede strada al compagno di Davis e di doppio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di secondo turno del Masters 1000 di Parigi (FRA) da Nanterre che vede di fronte Lorenzo MUSETTI e Lorenzo SONEGO in un derby che promette scintille e vale il 3° turno e quindi gli ottavi di finale!

A Nanterre va in scena l’ennesimo derby azzurro della stagione che coinvolge il carrarino. Quest’ultimo è alla ricerca dell’ultimo passo verso la prima qualificazione della carriera alle ATP Finals, e per farlo oggi deve vincere per scacciare il tentativo di rimonta di Felix Auger Aliassime, già al 3° turno. I principali rivali, oltre al canadese, si chiamano Alex De Minaur e Ben Shelton, che però al momento sono davanti all’azzurro.

Lorenzo Sonego è pericolosissimo all’esordio per Musetti. Il torinese ha ritrovato nuovo brio nella stagione sul cemento indoor, in cui è tornato a vincere due match di fila ottenendo i quarti a Stoccolma, ha giocato una partita alla pari contro il futuro finalista di Basilea Davidovich Fokina e nella giornata di lunedì ha sconfitto nettamente Sebastian Korda al primo turno per regalarsi la sfida all’amico toscano.

I finalisti di Cincinnati in doppio si affrontano per la prima volta! Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di secondo turno del Masters 1000 di Parigi 2025 che vede di fronte Lorenzo MUSETTI e Lorenzo SONEGO: si gioca come 3ç match dalle ore 11. Vi aspettiamo!