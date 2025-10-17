LIVE Musetti-Mpetshi Perricard, ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA: terza sfida stagionale che vale la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del quarto di finale dell’ATP 250 di Bruxelles tra Lorenzo Musetti ed il francese Giovanni Mpetshi-Perricard. Quinto confronto diretto tra i due con l’azzurro finora sempre vincitore, e terzo incontro negli ultimi due mesi dopo le sfide di US Open e Pechino. Il vincente del match troverà in semifinale uno tra il ceco Jiri Lehecka ed il francese Benjamin Bonzi.

Musetti, ventitreenne di Carrara, si presenta all’appuntamento belga dopo la buon parentesi cinese. Nel paese asiatico l’italiano ha colto la finale a Chengdu, i quarti a Pechino e gli ottavi a Shanghai riuscendo a rintuzzare gli attacchi del canadese Auger-Aliassime in ottica ATP Finals. Lorenzo dovrà restare calmo ed attendere le occasioni giuste contro il bombardiere francese come peraltro ha dimostrato di poter fare nei recenti precedenti.

Dal canto suo Mpetshi-Perricard, ventiuenne di Lione, arriva ai quarti a margine dei successi sul finlandese Ruusuvuoi e sul georgiano Basilashvili. 2025 al di sotto delle aspettative per il transalpino, che però è tra i più pericolosi nel finale di stagione sul veloce indoor. Nella passata stagione trionfò in quel di Basilea mostrando al mondo un servizio record. Pecca però nei fondamentali da fondo, con cui incappa in numerosi errori gratuiti.

Il quarto di finale dell’ATP 250 di Bruxelles tra Lorenzo Musetti ed il francese Giovanni Mpetshi-Perricard sarà il terzo match sul Campo Centrale a partire dalle 12.00