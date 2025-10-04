LIVE Musetti-Comesana, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

8.42 Il vincente della sfida troverà al terzo turno uno tra Luciano Darderi ed il cinese Bu Yunchaokete.

8.37 Quello che andremo a commentare sarà il secondo confronto diretto tra i due con l’azzurro che nel 2024 si impose in 4 set nei sedicesimi di Wimbledon.

8.32 Completa la rimonta Nishioka, che elimina la testa di serie numero 13 del torneo. Poco meno di 20 minuti all’ingresso in campo di Musetti e Comesana.

7.47 A sorpresa arriva la reazione del giapponese Nishioka, che in appena 27 minuti si aggiudica il secondo set per 6-1. Dopo il parziale decisivo sarà la volta di Musetti-Comesana.

7.19 Buongiorno amici di OA Sport. Rublev ha vinto il primo set contro Nishioka. Al termine della partita toccherà a Musetti.

Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Shanghai tra Lorenzo Musetti e l’argentino Francisco Comesana. Secondo confronto diretto tra i due tennisti con l’azzurro che nel 2024 si impose in 4 combattuti set ai sedicesimi di Wimbledon. Il vincente della sfida troverà al terzo turno uno tra Luciano Darderi ed il cinese Bu Yunchaokete.

Musetti, ventitreenne di Carrara, si presenta all’appuntamento conclusivo cinese dopo aver raggiunto la finale nell’ATP 250 di Chengu ed i quarti di finale nel 500 di Pechino. Il toscano, numero 9 delle classifiche mondiali, vuole chiudere al meglio la trasferta orientale portando a casa punti preziosi in vista della volata finale che porterà dritto alle ATP Finals di Torino. Pende però un punto interrogativo sulle condizioni fisiche del carrarino dopo il ritiro contro l’americano Tien.

Dal canto suo Comesana, venticinquenne di Mar del Plata, arriva al secondo turno del penultimo Masters 1000 dell’anno a margine del successo colto contro il francese Blanchet. Numero 59 del ranking l’argentino in stagione nel 2025 ha raggiunto le semifinali a Rio de Janeiro, i quarti a Bucarest e Gstaad, e la finale nel Challenger di Oeiras. Prettamente un giocatore da terra battuta, ha però dimostrato di sapersi esprimere bene anche sul cemento outdoor cogliendo gli ottavi a Cincinnati.

La sfida di di secondo turno dell'ATP Masters 1000 di Shanghai tra Lorenzo Musetti e l'argentino Francisco Comesana sarà il secondo incontro sul Court 2 dalle 6.30 ed inizierà al termine di Rublev-Nishioka.