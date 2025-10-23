LIVE MotoGP, GP Malesia 2025 in DIRETTA: Bezzecchi cerca conferme a Sepang

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Malesia, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Sepang ci attende una giornata di grande importanza per capire quali saranno i reali valori in pista. Si inizierà a fare sul serio e proveremo a chiarire i tanti punti di domanda che albergano sul tracciato malese, con la Ducati che parte come favorita, ma i rivali sembrano avere mosso passi in avanti.

Quale sarà il programma della giornata? La classe regina darà il via al proprio lavoro alle ore 04.45 italiane (le ore 10.45 locali) con la prima sessione di prove libere della durata di 45 minuti. Si tornerà poi in azione alle ore09.00 per le fondamentali pre-qualifiche della durata di 60 minuti, che andranno a comporre la top10 che nella giornata di sabato potrà evitare la Q1 nel corso delle qualifiche.

Mancheranno ancora una volta Marc Marquez e Jorge Martin e, di conseguenza, vedremo tanta incertezza a Sepang. Il pilota più in forma di questo momento è Marco Bezzecchi, ma la sua Aprilia sarà in grado di sposarsi nel migliore dei modi al lay-out della pista malese? Vedremo, quindi, chi si metterà in luce tra Alex Marquez (anche se appare un po’ in calo), Fermin Aldeguer (reduce dalla vittoria di Mandalika) e Raul Fernandez (vittorioso a Phillip Island). Cercheremo di capire, infine, come si comporterà Francesco Bagnaia. Il pilota del team Ducati Factory, infatti, è nel bel mezzo del momento più complicato della sua stagione e, forse, dell’intera carriera. Riuscirà a trovare un guizzo in stile Motegi o proseguirà nella sua crisi nera?

Il venerdì del Gran Premio di scatterà alle ore 04.45 con la prima sessione di prove libere. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della MotoGP sullo splendido tracciato di Sepang. Buon divertimento!