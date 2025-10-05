LIVE Motocross delle Nazioni 2025 in DIRETTA: attesa per il ritorno di Tony Cairoli!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Motocross delle Nazioni 2025, Tony Cairoli presente.

Si corre il MXoN 2025 sul circuito di Ironman, negli USA. Il tracciato è stato modificato: la zona del Godzilla Jump è stata accorciata con la serie di salti cambiata da un salto in salita, una curva di 180° e un salto in calata. Cambiata anche la parte ritmica prima del salto di arrivo. Questi cambi sono già stati provati dai rider che hanno corso il Pro Motocross. Sarà il primo Motocross delle Nazioni a corrersi sulla pista di Ironman.

Gli Usa, quindi, saranno sede del Motocross delle Nazioni per la sesta volta nella loro storia. L’ultima volta si gareggiò a RedBud, nell’anno 2022. L’albo d’oro è dalla parte del team di casa, vedendo i 5 successi della rosa americana davanti al proprio pubblico. Con l’eccezione del 2018 quando a RedBud vinse la Francia.

Gli infortuni di Chase Sexton e Haiden Deegan hanno fatto storcere un po’ il naso, e ci sarà per la prima volta, Mike Pelletier.

La squadra USA, con Eli Tomac, Justin Cooper e RJ Hampshire sono comunque i favoriti. Gli altri due sono: l’Australia campione in carica e il Belgio. Con la formazione belga guidata dai fratelli Coenen e Liam Everts. Francia con Romain Febvre, Valin e Maxime Renaux. Olanda senza Herlings, ma con Coldenhoff, de Wolf e Vlaanderen. Gli azzurri invece ritrovano Tony Cairoli con l’altro siciliano Andrea Adamo e Andrea Bonacorsi che puntano al podio. Spagna con Ruben Fernandez, Guillem Farres e Francisco Garcia. Da non sottovalutare la Slovenia con Tim Gajser, Jaka Peklaj e Jan Pancar.

Inizio di gara 1 (MXGP+MX2) alle 19.10 mentre la gara 2 (MX2+Open) sarà alle 20.40, mentre Gara 3 (MXGP+Open) alle 22.05.