LIVE Milano-Modena, Superlega volley 2026 in DIRETTA: inizia la stagione!

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Milano-Modena, incontro valevole per la prima giornata di Superlega di volley. Riparte finalmente il campionato italiano, a trionfare nella passata stagione fu Trentino, che dopo esser giunta prima nella regular season, sconfisse la Lube Civitanova nelle finali playoff (4-1).

Il quartetto odierno di partite vede l’esordio casalingo di Milano, che ospiterà una delle squadre monumento della lega. Modena, società dai 12 titoli nazionali che ne costituiscono il record assoluto.

Padroni di casa che hanno operato minuziosamente sulla costruzione del V, andando a reclutare diversi giovani giocatori, quali Federico Argano e Leonardo Barbanti. L’innesto di maggior spessore porta il nome di Fernando Kreling, palleggiatore brasiliano in forza al Monza nel 2024/2025. Completano la lista degli acquisti Argano, Benacchio e Di Martino. Una carrellata di qualità al servizio di Marco Piazza, che può contare anche su Ferre Reggers. L’opposto belga rappresenta senza dubbio la pietra miliare dell’organico.

D’altro canto, Modena ha optato per una mini rivoluzione, pescando all’estero i giocatori necessari. L’arrivo di Tizi-Oualou dalla Francia desta interesse, così come quello dalla Polonia del libero Luke Perry. E poi anche Luca Porro, neo schiacciatore campione del mondo, pur avendo recitando un ruolo da gregario. Attacco affidato anche per questa stagione a Paul Buchegger, confermato l’esperto Simone Anzani nel ruolo di centrale.

Due compagini giovani e ambiziose, la sfida dell’Allianz Cloud è aperta ad ogni tipo di scenario.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE scritta di Milano-Modena, match valido per la prima giornata di Superlega italiana di volley. Alle 20:00 l’inizio del primo set, vi aspettiamo numerosi!