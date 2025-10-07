LIVE Juventus-Benfica, Champions League calcio femminile 2026 in DIRETTA: serve un debutto convincente

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in diretta LIVE del match tra Juventus e Benfica, valido per la prima giornata della Champions League femminile, con le ragazze di Massimiliano Canzi che dovranno affrontare le pluricampionesse di Portogallo dell’allenatrice Filipa Patao: le encarnadas vincono la Liga BPI femminile da ben cinque anni di fila, ma le bianconere partono come favorite alla vittoria finale del match.

Le ragazze campionesse d’Italia hanno iniziato la nuova stagione vincendo la Serie A Cup Women in finale contro la Roma per 3-2, grazie ai gol della danese Amalie Vangsgaard, l’azzurra Barbara Bonansea e la francese Lindsey Thomas, che ha siglato la rete del definitivo vantaggio al 92′, regalando il primo titolo stagionale alla squadra di Canzi. Tuttavia, il campionato è iniziato con un pareggio 0-0 contro il Sassuolo.

Per quanto riguarda il Benfica, la partenza poteva essere migliore vista la sconfitta in Supercoppa contro la Torreense che ha trionfato per 2-1. Inoltre, nella prima uscita in campionato è arrivato lo 0-0 contro la Racing Power. Tuttavia, la squadra di Patao si è ripresa subito grazie alle due goleade inflitte al Guimaraes e alla Damaiense, contro le quali le rosse hanno vinto rispettivamente 1-5 e 8-0, con la portoghese Carole Costa autrice di ben tre reti tra una partita e l’altra.

Il match tra Juventus e Benfica inizierà alle 18.45 e si giocherà all’Allianz Stadium di Torino. Inoltre, sarà il primo match ufficiale della League Phase della Champions League femminile 2025/2026, aprendo le porte a questa sorprendente modalità anche al calcio femminile. Segui l’esordio delle bianconere con la cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE! Buon divertimento a tutti!