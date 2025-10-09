LIVE Italia-USA, Mondiali calcio U20 in DIRETTA: inizia la fase ad eliminazione diretta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ottavo di finale dei Mondiali under 20 di calcio tra Italia ed USA. Gli azzurrini, vicecampioni del mondo, affronteranno i pari età statunitensi vent’anni dopo l’ultimo confronto diretto vinto per 3-1 sempre agli ottavi nell’edizione del 2005. Calcio d’inizio alle 16.30 locali, le 21.30 italiane, allo stadio El Teniente di Rancagua (Cile).

I ragazzi di Carmine Nunziata, dopo aver chiuso il girone eliminatorio al secondo posto con 4 punti, devono cambiare marcia alzando il livello nella fase ad eliminazione diretta. Il CT azzurro dovrebbe confermare il 3-4-3 adoperato finora, schierando in avanti Mosconi, Okoro ed Idrissou, che rientra dopo aver scontato la squalifica. In difesa Natali, Corradi ed il ballottaggio tra Verde e Sardo. Sulle corsie spazio a Benjamin ed Idele, mentre in mediana agiranno Mancini e Riccio.

Stati Uniti che invece hanno vinto il gruppo E chiudendo con 6 punti alla pari di Sudafrica e Francia ma con una migliore differenza reti. Coach Mitrovic opterà per il consueto 4-3-3 con Campbell e Gozo a supporto della punta centrale Zambrano. Da tener d’occhio Benjamin Cremaschi, mezz’ala in forza al Parma che si è messo in luce nel match inaugurale contro Nuova Caledonia. Il numero 8 americano ha firmato una tripletta siglando inoltre 2 assist.

L'ottavo di finale dei Mondiali under 20 di calcio tra Italia ed USA inizierà alle 21.30.