LIVE Italia-Svezia, Qualificazioni Europei calcio U21 in DIRETTA: ballottaggio tra Camarda ed Ekhator

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Italia e Svezia per le Qualificazioni ai prossimi Europei Under 21, con gli azzurrini di Silvio Baldini che cercano la terza, importantissima, vittoria di fila su altrettante giocate contro la nazionale gialloblù, contro cui partiamo favoriti.

Il percorso dell’Italia di Baldini, nel corso di queste Qualificazioni Europei U21, è iniziata con la vittoria per 2-1 contro il Montenegro che riuscì ad andare in vantaggio grazie al gol di Andrej Kostic, poi rimontato dalle due reti di Luca Lipani e Luca Koleosho. Successivamente, gli azzurrini dell’ex allenatore del Pescara hanno vinto anche contro la Macedonia del Nord per 0-1, grazie al gran gol al volo siglato da Luca Marianucci.

Situazione diversa per la Svezia che, come l’Italia ha esordito con una vittoria, per 3-0 contro l’Armenia: la partita si è sbloccata solo nel secondo tempo grazie alle reti di Jonak Asare, Jeremy Agbonifo e Roony Barddhji. Tuttavia, contro il Montenegro è arrivata una dolorosa sconfitta per 2-0 per via delle reti eseguite da Viktor Djukanovic e Danilo Vukanic.

Il match tra Italia e Svezia, valido per le Qualificazioni Europei U21, inizierà alle 18.15 e verrà disputato a Cesena, allo Stadio Dino Manuzzi. Come detto, gli azzurri partono favoriti ma, ovviamente, non dovranno abbassare la guardia di fronte ad un avversario temibile come quello svedese. Segui il match con la cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE! Buon divertimento a tutti e forza Italia!