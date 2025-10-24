LIVE Italia-Giappone, Amichevole calcio femminile 2025 in DIRETTA: test di lusso per le azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La Nazionale italiana femminile ritorna in campo per giocatore una sfida amichevole di grande caratura. Le Azzurre dopo la bella estate, con il cammino fino in semifinale degli Europei, affrontano il Giappone. La sfida si giocherà allo stadio Sinigaglia di Como. La Nazionale giapponese è all’ottavo posto nel ranking FIFA e per l’Italia sarà un banco di prova molto particolare contro una rosa dalle caratteristiche particolari.

Il commissario tecnica Andrea Soncin ha rivelato che per queste sfide di fine anno, sono state scelte team mai affrontate di recente, proprio per capire come approcciare rose che giocano un calcio diverso da quello delle azzurre.

L’obiettivo è quello di aumentare ancora il livello, per poter stare al passo delle big nazionali del calcio femminile. Difficile farlo a livello di calcio italiano, ma con la rosa azzurra il gap è sicuramente accorciabile. Si è proprio visto a Euro 2025, con la azzurra che è arrivata a pochi istanti da una finale che sarebbe stata leggendaria. Contro le fenomeni inglesi, le Azzurre hanno fatto vedere che possono giocarsela in sfida secca e tenere testa a giocatrici estremamente brave.

Le convocate

Le convocate: Portieri: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Lazio), Astrid Gilardi (Como), Laura Giuliani (Milan); Difensori: Caterina Ambrosi (Parma), Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Huston Dash), Federica D’Auria (Lazio), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (London City Lionesses), Beatrice Merlo (Inter), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan); Centrocampiste: Giulia Dragoni (Roma), Giada Greggi (Roma), Nadine Nischler (Como), Marta Teresa Pandini (Roma), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Fiorentina), Martina Tomaselli (Inter); Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Michela Cambiaghi (Juventus), Sofia Cantore (Washington Spirit), Alice Corelli (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Lazio), Elisa Polli (Inter).

