LIVE Gran Piemonte 2025 in DIRETTA: Del Toro favorito, attenzione a Scaroni

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Piemonte 2025. Dopo il Trittico Lombardo il grande ciclismo rimane in Italia con un’altra classica del nostro sport: è il giorno della centonovesima edizione della Gran Piemonte che vede ai nastri di partenza grandissimi corridori.

La partenza è posta a Dogliani mentre l’arrivo è situato ad Acqui Terme dopo un percorso di 179 chilometri. Dopo un lungo saliscendi con le salite del Bric della Forma (4.4 km al 6.3% di pendenza media) e di Rocchetta Pianfea (2.7 km all’8.4%) i corridori entreranno nel circuito finale di 33 chilometri che verrà ripetuto due volte. Lo snodo cruciale della corsa saranno le due ascese di Castelletto d’Erro (6.1 km al 5.3% con i primi 2000 metri al 9.3% con punte al 15%).

Il favorito assoluto è Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG). Il messicano ha dimostrato di essere in grande condizione tra Mondiale, chiuso al settimo posto, Giro dell’Emilia, in cui ha vinto, e la Tre Valli Varesine, terminata in ottava posizione dopo aver lavorato per Tadej Pogacar. Non mancherà la concorrenza guidata da Neilson Powless (EF Education – EasyPost) che proverà a ripetere il successo di dodici mesi fa.

Numerosi gli italiani che proveranno ad essere protagonisti in questa Gran Piemonte. Christian Scaroni (XDS Astana Team) proverà a confermarsi sul livello messo in mostra durante la prova in linea degli Europei, chiusa ai piedi del podio. Attenzione anche a Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), che proverà ad essere buon profeta in patria, e Lorenzo Mark Finn (Red Bull – BORA – hansgrohe), il quale torna a misurarsi tra i pro dopo il trentunesimo posto alla Coppa Agostoni ed il trionfo alla Coppa Città San Daniele.

La partenza ufficiale della Gran Piemonte 2025 è prevista per le 12.15. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’edizione numero 109 della Gran Piemonte con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!