LIVE F1, GP USA 2025 in DIRETTA: Sprint e qualifiche, Verstappen sogna di riaprire tutto

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio degli Stati Uniti d’America, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025. Al Circuito delle America di Austin (Texas) va in scena il secondo giorno del weekend americano: quest’oggi si entra nel vivo con la Sprint Race e le qualifiche per la gara domenicale.

In Texas Max Verstappen vuole continua a sognare in grande: ad Austin l’olandese prova ad inserirsi ancora di più nella lotta per il titolo iridato. Dopo i successi di Monza e Baku ed il secondo posto ottenuto a Singapore il campione del mondo in carica prova a mandare un ulteriore messaggio alle Mclaren. Nel primo giorno Verstappen si è dimostrato competitivo anche su questo circuito centrando la pole position per la Sprint Race davanti ai due Mclaren.

Seconda posizione per Lando Norris, unico pilota in grado di rimanere vicino a Verstappen nel SQ3. Il britannico ha chiuso a 71 millesimi dall’olandese rifilando oltre 3 decimi a Piastri. L’australiano è riuscito a limitare i danni chiudendo alle spalle del compagno di scuderia e quest’oggi proverà a riscattarsi tra Sprint Race e qualifiche. Deludente prova per la Ferrari: dopo un FP1 da dimenticare la scuderia di Maranello non è riuscita a fare tanto meglio nelle Sprint Qualifying chiudendo all’ottavo posto con Lewis Hamilton ed al decimo con Charles Leclerc.

La seconda giornata del Gran Premio di Austin inizierà alle 19.00, orario italiano, con il semaforo verde della Sprint Race mentre alle 23.00 sono previste le qualifiche per la gara di domenica. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale del day-2 del GP degli Stati Uniti d’America con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!