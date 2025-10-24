LIVE F1, GP Messico 2025 in DIRETTA: prosegue la caccia di Verstappen alle McLaren

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Messico 2025. Siamo giunti al ventesimo appuntamento del Mondiale F1 ed entriamo dunque nella fase più calda della stagione, con la lotta per il titolo ancora apertissima. Tante le domande che il GP degli Stati Uniti d’America ci ha lasciato e che troveranno risposta nell’infuocato weekend messicano.

Una cosa è certa, Max Verstappen ha messo nel mirino le McLaren e farà di tutto, fino alla fine, per cercare di raggiungere la vetta del Mondiale, guidata sempre da Oscar Piastri. Dopo la vittoria ad Austin, l’olandese si è portato a 40 punti dall’australiano ed è diventato un cliente scomodissimo per il titolo. La sua rincorsa ora passa dal Messico, dove ha ottenuto ben cinque vittorie in carriera.

La pressione ora è tutta sulle due McLaren, che mai hanno incontrato quest’anno un avversario così forte e vicino in classifica. Piastri si sta dimostrando ultimamente tutt’altro che perfetto ed i 14 punti dal compagno di squadra Lando Norris lo dimostrano. I sogni del britannico aumentano ma le due monoposto “papaya” non possono ormai più commettere errori.

Appare in ripresa anche la Ferrari che ad Austin ha ritrovato il podio con Charles Leclerc, il sesto stagionale. Difficile pronosticare le prestazioni di una vettura che quest’anno non ha rispettato i pronostici e che vuole comunque conquistare il secondo posto nel Mondiale costruttori. In Messico, l’anno scorso fu Carlos Sainz a conquistare il GP, con una monoposto che sembra molto distante dall’attuale.

L’appuntamento con la prima sessione di prove libere è alle ore 20.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE integrale testuale della manche, per non perdervi neanche un aggiornamento sulle FP1 del Gran Premio del Messico 2025.