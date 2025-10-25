LIVE F1, GP Messico 2025 in DIRETTA: FP3 e qualifiche incertissime, anche la Ferrari spera

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere e delle qualifiche del Gran Premio del Messico 2025, valevole come ventesimo e quintultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Entra nel vivo la volata a tre per il titolo iridato che coinvolge Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen, racchiusi in 40 punti nella classifica generale del campionato.

McLaren, dopo aver festeggiato con largo anticipo il secondo sigillo iridato consecutivo tra i costruttori, occupa ancora le prime due posizioni del Mondiale piloti con Piastri leader a +14 sul compagno di squadra Norris e a +40 sulla Red Bull di un Verstappen in forte rimonta. L’atipico circuito in altura messicano promette scintille dunque, non solo per la sfida mondiale ma anche per la singola vittoria di tappa.

Molto si deciderà come di consueto in qualifica ed in partenza, con almeno tre team in lizza per la pole position e tanti possibili candidati alle prime due file in griglia tra cui le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton e le Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell. La simulazione gara effettuata nella FP2 del venerdì ha evidenziato comunque un passo strepitoso di Norris con gomme soft sulla McLaren che potrebbe risultare fondamentale in vista della corsa domenicale.

Si comincia alle ore 19.30 italiane con la terza e ultima sessione di prove libere a Città del Messico, mentre le qualifiche andranno in scena dalle 23.00. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale integrale di entrambi i turni con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo della corsa al titolo mondiale piloti: buon divertimento!