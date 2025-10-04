LIVE Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko 6-4 6-0, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: azzurre pazzesche, si va in finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

8.35 Finisce qui questa bellissima cronaca di OA Sport in Diretta LIVE, con l’appuntamento che è a domani con la finale di Errani e Paolini contro Kato e Stollar, partita del cui orario non è ancora stato fatto sapere con precisione. Grazie mille per averci seguito, buon tennis a tutti!

8.33 Le azzurre servono meglio, con il 73% di prime palle e il 58% di punti raccolti, mentre Ostapenko e Hsieh raccolgono il 41% di punti con il 57% di prime palle in campo. Anche oggi, come spesso accadde, il nervosismo della tennista lettone ha influito, e non poco, sulla sua prestazione: la maleducazione tennistica di Ostapenko, che sbaglia cercando di strafare con gli smash o che non permettere alla compagna di intervenire su una palla perchè, almeno secondo la lettone, sarebbe meglio se ci andasse lei, ha dato modo a Paolini e ad Errani di chiudere i giochi.

8.30 Il primo set è stato meraviglioso dal punto di vista dell’intensità, giocato punto contro punto con difese e attacchi bellissimi da tutte e due le parti del campo; il secondo, invece, è stato bellissimo per la capacità delle azzurre di riuscire ad ammazzare il match, come già successo in passato.

6-4, 6-0 FINISCE QUI!! IN FINALE CI VANNO LE AZZURRE!! Dopo un set pazzesco le azzurre chiudono il match e accedono all’atto finale del WTA 1000 di Pechino, per trovare il nono titolo insieme!

15-40 Si va al match point dopo il dritto vincente di Paolini!!

Seconda palla.

15-30 Chiude lo smash Hsieh.

0-30 Errore di Ostapenko, ma che difesa di Errani!

Seconda palla.

0-15 Risposta vincente di Paolini!!

Serve Ostapenko.

5-0 GAME ERRANI/PAOLINI!! Altro errore di Ostapenko, l’ennesimo del suo match, e altro gioco per le azzurre che adesso vanno ad un passo dalla finale del WTA 1000 di Pechino!!

Seconda palla.

40-30 Questa non la sbaglia, la stop volley è vincente!!

30-30 Errani sbaglia la volée, errore non da lei.

30-15 Esce il rovescio di Hsieh.

15-15 Sale in cattedra Paolini con il dritto lungolinea bellissimo.

0-15 Risposta vincente di Hsieh.

Serve Paolini.

4-0 ALTRO BREAK ERRANI/PAOLINI!! Più che un lob quello di Jasmine è stato un vero e proprio arcobaleno!! Colpo meraviglioso dell’azzurra che forse chiude il match.

Seconda palla.

30-40 Esce il rovescio di Paolini con Hsieh che era uscita benissimo dalla grande risposta dell’azzurra.

15-40 Disastro di Ostapenko che vuole fare tutta da sola ma liscia la palla e non permette a Hsieh di intervenire, mamma mia.

15-30 Gratuito anche per Paolini che manda fuori un dritto in fase di palleggio.

Seconda palla.

0-30 Altro errore di Hsieh che manda fuori il rovescio.

Seconda palla.

0-15 Gratuito da parte della taiwanese che sbaglia con il dritto.

Seconda palla.

Serve Hsieh.

3-0 GAME ERRANI/PAOLINI!! Sara riesce a conquistare la rete e a chiudere con lo smash che Hsieh non può difendere. Le azzurre confermano il break e tentano la fuga verso la finale!

40-15 Paolini cambia sul lungolinea di Hsieh che non impatta la palla. Bene cosi.

30-15 Rovescio lungolinea di Hsieh.

30-0 Schiaffo al volo semplicissimo e sbagliato da Ostapenko, che ci sta aiutando nella maniera migliore possibile.

15-0 Ancora Paolini in difesa!! Sbaglia la volée Ostapenko, lettone in difficoltà.

Serve Errani.

2-0 BREAK ERRANI/PAOLINI. Risposta meravigliosa di Jasmine e Ostapenko perde il secondo turno di battuta consecutivo.

40-40 Ostapenko vince la sfida di dritto da fondocampo con Paolini. Si va al deciding point.

30-40 Questa volta non sbaglia la volée Hsieh. Resta una palla break poi sarà deciding point.

Seconda.

15-40 Errore di Hsieh a rete, ma anche questa volta Paolini aveva fatto una grande azione difensiva. Tre palle break importantissime.

15-30 Ostapenko alza un paio di campanili altissimi, il secondo esce.

15-15 Risposta di dritto vincente di Errani.

Seconda palla.

15-0 La stop volley di Hsieh è decisiva con Paolini che non ne aveva più per difendere. Il livello adesso è altissimo.

Serve Ostapenko.

1-0 GAME ERRANI/PAOLINI. Sara chiude con lo smash un primo gioco davvero molto importante che le azzurre non perdono. Bene cosi!

40-40 La risposta di Ostapenko mette in difficoltà l’azzurra. Deciding point.

Seconda.

40-30 JASMINE SEI DAPPERTUTTO!!! Fa tutto Paolini compiendo dei recuperi pazzeschi nei pressi della rete!! Ostapenko sbaglia con la volée.

Seconda.

30-30 Errani a rete è ovunque! Trova la volée che Ostapenko non riesce a difendere.

15-30 Si ferma sul nastro il rovescio di Ostapenko.

0-30 Uscita difficile della numero 8 nel singolare, con il rovescio che è troppo lungo.

0-15 Esce il rovescio lungolinea di Paolini.

Serve Paolini.

INIZIA IL SECONDO SET, SERVONO LE AZZURRE.

6-4 SET ERRANI/PAOLINI!! Il servizio abbandona Ostapenko e consegna il primo parziale nelle mani delle nostre due azzurre, match bellissimo che va concretizzato il prima possibile evitando la rimonta della lettone e di Hsieh, la più continua delle due.

Seconda!

15-40 Doppio fallo di Ostapenko, tre set point per le azzurre.

Seconda palla.

15-30 Altro errore della lettone con il rovescio che va in rete.

Seconda.

15-15 In rete il rovescio di Ostapenko.

15-0 Volée vincente di Hsieh.

5-4 BREAK HSIEH/OSTAPENKO. Set interminabile con il contro break che arriva anche quando le azzurre stanno servendo per il primo parziale. Partita bellissima, che Errani e Paolini devono cercare di concretizzare.

15-40 Hsieh irrompe con la volée vincente. Tre palle break.

15-30 Ostapenko prova uno smash difficile e infatti manda la palla nell’esosfera.

Seconda.

0-30 Errore di dritto grave di Paolini in uscita dal servizio.

0-15 Di poco lungo il dritto di Errani.

Seconda.

Paolini serve per regalare alle azzurre il primo set.

5-3 NUOVO BREAK ERRANI/PAOLINI. Esce di pochissimo il rovescio lungolinea di Hsieh, che non ne poteva più dopo lo scambio di prima.

40-40 Scambio interminabile tra Errani e Hsieh. Lo vince la nostra Sara tra gli applausi del Capital Group Diamond: che leggende!

40-30 Esce di poco la risposta di Paolini.

30-30 Lob vincente di Ostapenko, con le due azzurre che non si sono capite.

Seconda palla, punto importante.

15-30 Ostapenko non sbaglia la volée alta.

0-30 Altro errore di Hsieh.

0-15 Scappa via il lungolinea di rovescio della taiwanese.

Serve Hsieh.

4-3 BREAK HSIEH/OSTAPENKO. Neanche il tempo di esultare che le avversarie recuperano subito il break di svantaggio preso nel corso del game precedenete. Tutto da rifare per le azzurre.

Seconda palla, ci sono tre palle break per le avversarie.

15-40 Altro smash vincente di Hsieh.

15-30 Paolini porta Hsieh nell’angolo e chiude con lo schiaffo al volo.

0-30 Smash vincente di Hsieh.

0-15 Volée di Ostapenko.

Errani serve per confermare un importante break.

4-2 BREAK ERRANI/PAOLINI. Le azzurre giocano solo su Ostapenko che alla fine sbaglia. Bene cosi!

30-40 Hsieh trova lo smash vincente.

15-40 Risposta vincente di Errani che trova il dritto lungolinea. Tre palle break con Ostapenko in difficoltà al servizio.

Ancora seconda palla.

15-30 Risposta potentissima con il dritto per Paolini, la lettone non può controllare il colpo.

Seconda palla, ancora.

15-15 Doppio fallo di Ostapenko, il primo del match.

Seconda palla.

15-0 Esce di pochissimo la risposta di Paolini, peccato.

Seconda palla.

Serve Ostapenko.

3-2 GAME ERRANI/PAOLINI! La volée vincente di Sara spezza la serie consecutiva di tre game dove ci sono stati break

Seconda.

40-30 Errani cerca e trova il corpo di Hsieh.

30-30 Altro errore di dritto per Paolini, iniziano ad essere troppi.

30-15 Riflesso pazzesco di Errani a rete che trova la volée vincente.

15-15 Esce il rovescio di Paolini.

Seconda palla.

15-0 In rete la risposta di Hsieh.

Seconda.

2-2 GAME HSIEH/OSTAPENKO. Esce il rovescio di Paolini e le avversarie, come le azzurre, annullano tre palle break.

40-40 Non passa la risposta di Errani. Quarto deciding point in altrettanti game giocati.

30-40 Sbaglia con il dritto Paolini.

Seconda.

15-40 Punto rocambolesco che Errani porta a casa con la volée vincente. Tre palle break per le nostre azzurre.

15-30 Schiaffo al volo bellissimo di Paolini.

15-15 Rovescio vincente di Hsieh.

0-15 In rete la volée di Ostapenko.

Seconda palla.

Serve Hsieh.

2-1 GAME ERRANI/PAOLINI!! Con tre punti consecutivi, le azzurre annullano le palle break e vincono il secondo punto decisivo di fila portandosi avanti nel set.

40-40 Si ferma sul nastro il rovescio di Ostapenko. Deciding point, di nuovo.

30-40 Prima vincente di Errani.

15-40 Ostapenko cerca il corpo di Paolini e ha ragione. Tre palle break per lei e Hsieh.

Seconda palla.

15-30 Si sposta Paolini e fa bene, il dritto di Ostapenko esce.

Seconda.

0-30 Risposta vincente di dritto lungolinea dell’avversaria lettone.

0-15 Volée vincente di Ostapenko dopo la grande risposta di Hsieh.

Seconda palla.

Serve Errani.

1-1 CONTRO BREAK ERRANI/PAOLINI. La risposta vincente di Paolini regala alle azzurre il servizio delle avversarie.

Seconda palla.

40-40 Hsieh non si lascia sorprendere da Errani e chiude con la volée bimane. Deciding point.

Seconda palla.

30-40 Larghissimo il rovescio della lettone. Due palle break per le nostre azzurre.

30-30 In rete il dritto diagonale di Ostapenko.

30-15 Paolini ci prova con la risposta vincente, ma il lungolinea non trova il campo.

Seconda palla.

15-15 Dritto violento di Ostapenko che Errani non riesce a gestire.

0-15 Rovescio vincente di Paolini.

Seconda.

Serve Ostapenko.

0-1 BREAK HSIEH/OSTAPENKO. Da 40-15, le seconde comode e gli errori di Paolini consegnano il primo break alle avversarie.

Seconda.

40-40 Largo il dritto di Paolini. Deciding point.

Seconda.

40-30 Paolini manda in rete il dritto in cross.

Seconda.

40-15 Bravissima Errani a trovare un’altra stop volley.

30-15 Non resta in campo la risposta di Hsieh.

15-15 Non passa la volée di Sara dopo la difesa a rete di Hsieh.

15-0 Stop volley dolcissima di Errani.

Serve Paolini.

INIZIA IL MATCH, SERVIRANNO LE AZZURRE

7.10 Termina il riscaldamento, sta per iniziare il match.

7.09 Errani e Paolini hanno vinto il sorteggio e hanno deciso di servire.

7.08 Miriam Bley sarà la giudice di sedia.

7.07 Errani e Paolini, teste di serie numero 2 del torneo, affrontano le teste di serie numero 4, che insieme contano la bellezza di 44 titoli in doppio.

7.04 Tenniste in campo per il riscaldamento.

7.00 Paolini ed Errani cercano il decimo titolo della loro collaborazione a livello WTA, senza contare l’oro di alle Olimpiadi di Parigi.

6.57 Il match vede favorite le due azzurre, che nel corso della passata stagione vinsero il torneo.

6.54 Manca poco all’ingresso in campo delle tenniste.

6.50 Jasmine Paolini, nel singolare, insegue la qualificazione alle WTA Finals di Riyad, mentre nel doppio, insieme a Sara Errani, la sua presenza non è messa in discussione e matematicamente certa.

6.47 Le vincitrici di questa semifinale affronterà in finale Kato e Stollar che hanno superato Hon e Muchova grazie al loro forfait.

6.44 Questa è la prima volta che le nostre azzurre affrontano queste due tenniste come coppia, mentre ci sono già stati match tra di loro ma con altre tenniste come coprotagoniste.

6.41 Buongiorno amici di OA Sport, Errani e Paolini saranno presto in campo per affrontare Hsieh e Ostapenko.

Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Sara Errani e Jasmine Paolini e la coppia composta da Jelena Ostapenko e Su-Wei Hsieh, valido per la semifinale del WTA 1000 di Pechino, che le due azzurre hanno vinto nel corso della passata stagione. Le campionesse olimpiche giocano, forse, quella che è la finale anticipata del torneo che affrontano da favorite.

Il percorso di Errani e Paolini inizia nei sedicesimi di finale, con la sfida vinta 2-0 (6-3, 6-2) contro la coppia Irina Khromacheva e Aldila Sutjiadi, mentre agli ottavi hanno superato brillantemente Lyudmyla Kichenok e Ellen Perez 2-0 (6-3, 6-0). Per quanto riguarda il quarto di finale, le nostre azzurre non lo hanno disputato ma sono passate direttamente in semifinale grazie al forfait della coppia composta da Kamilla Rakhimova e Laura Siegemund.

Per quanto riguarda Hsieh e Ostapenko, rispettivamente numero 10 e numero 7 nella classifica WTA Doppio, il loro torneo inizia con la vittoria nei sedicesimi contro Hao-Ching Chan e Xinyu Jiang per 2-1 (5-7, 6-4, 11-9), mentre nel turno successivo hanno battuto 2-1 (6-1, 3-6, 10-4) Shuko Aoyama e Cristina Bucsa. Prima di raggiungere le nostre azzurre in semifinale hanno battuto 2-0 (6-4, 6-3) Tereza Mihalikova e Olivia Nicholls.

Il match tra Errani/Paolini e Hsieh/Ostapenko inizierà alle 7.00 (orario italiano, in Cina saranno le 13.00), come primo match della giornata del WTA 1000 di Pechino dedicata alle semifinale sia nel doppio che nel femminile. La coppia vincitrice di questa sfida sfiderà Miyu Kato e Fanny Stollar, già passate in finale grazie al forfait della coppia composta da Priscilla Hon e Karolina Muchova. Segui con noi il match delle azzurre, grazie alla cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE! Buon divertimento a tutti!