LIVE Dinamo Sassari-Olimpia Milano, Serie A basket in DIRETTA: ‘lunch match’ che promette scintille

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra la Dinamo Sassari e l’Olimpia Milano, valido per la terza giornata di Serie A, con la squadra lombarda che parte sicuramente favorita per la vittoria finale dell’incontro dopo l’ottima vittoria in Eurolega contro lo Zalgiris.

Partendo dai padroni di casa, la Dinamo Sassari di Massimo Bulleri, nelle prime tre partite ufficiali giocate in stagione, non è ancora arrivata la vittoria: l’esordio in Serie A contro Varese è finito 102-105 per la squadra dell’italiano Davide Alviti, mentre alla seconda giornata è arrivata la sconfitta in trasferta contro Cremona per 79-75. Infine, nel debutto stagionale in Europe Cup contro lo Sporting Lisbona, i 18 punti dello statunitense Rashawn Thomas non sono bastati per espugnare il Pavilhao Joao Rocha di Lisbona.

Per quanto riguarda Milano, la stagione è iniziata con la vittoria in Supercoppa italiana contro Brescia per 76-90 mentre l’Eurolega è partita con lo storico di 2 vittorie e 3 sconfitte nelle prime 5 partite. In campionato, dopo l’esordio shock in casa contro Tortona che ha espugnato l’Unipol Forum per 71-74 è arrivata la prima vittoria per la quadra di Ettore Messina contro Varese, in trasferta, per 61-94.

Il match tra Dinamo Sassari ed Olimpia Milano inizierà alle 12.00 e aprirà le danze alla domenica di Serie A: i tre arbitri di gara saranno Manuel Mazzoni, Tolga Sahin e Gian Lorenzo Miniati. Segui l’incontro con la cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE! Buon divertimento a tutti!