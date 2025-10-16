LIVE Darderi-Mochizuki, ATP Almaty 2025 in DIRETTA: prosegue la caccia alla top20

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Luciano Darderi e Shintaro Mochizuki, incontro valevole per gli ottavi di finale dell’ATP 250 di Almaty 2025. È il giorno dell’esordio dell’italoargentino nel torneo kazako: la testa di serie numero 4 affronta il giovane giapponese per un posto nei quarti di finale.

L’italiano si presenta ai nastri di partenza del torneo kazako da numero ventisei del ranking mondiale a circa 600 punti dalla top20. Darderi è reduce dal terzo turno ottenuto nel Master 1000 di Shanghai dove ha sconfitto Bu Yunchaokete con un doppio 6-4 prima di arrendersi a Lorenzo Musetti per 7-5, 7-6.

Mochizuki è ad un passo dal primo ingresso in top 100 della carriera. Con la semifinale ottenuta la scorsa settimana nel challenger di Jinan il nipponico è salito alla posizione numero 102 della classifica ATP, siglando il proprio best ranking. Ad Almaty il giapponese ha sconfitto all’esordio Arthur Cazaux con un doppio 6-4 in un’ora e ventisette minuti di gioco.

Quello odierno sarà il primo incontro della carriera tra i due giocatori. La partita è la seconda in programma sul campo centrale a partire dalle 8.00 dopo Vukic-Michelsen. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Darderi-Mochizuki con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!