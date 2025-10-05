LIVE Coppa Agostoni 2025 in DIRETTA: Del Toro uomo da battere in Brianza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Coppa Agostoni 2025. La storica corsa in linea, giunta alla settantottesima edizione, inaugura il tradizionale Trittico Lombardo: si parte da Lissone e si arriva nella stessa località dopo 166,7 chilometri di una gara che si preannuncia intensa e combattuta.

I corridori, al via ci saranno otto squadre del circuito World Tour, si cimentano in uno dei tradizionali appuntamenti del calendario di fine stagione per decidere chi succederà nell’albo d’oro a Marc Hirschi, vincitore dell’edizione dello scorso anno davanti ai francesi Romain Grégoire e Paul Lapeira.

I corridori, dopo una ventina di chilometri, affrontano il tradizionale circuito del Lissolo, lungo 28 chilometri, per quattro volte: in programma le salite di Sirtori (1,5 km al 4,9%, con punte del 12%), Colle Brianza (3,8 km al 6%) e Lissolo (5,4 km al 4,3%, pendenza massima del 15%). Negli ultimi 36,4 chilometri il percorso propone alcuni brevi saliscendi grazie a cui potrebbero rimescolarsi le carte. Non è da escludere che possano offrire un trampolino di lancio per qualche attacco decisivo.

Il messicano Isaac Del Toro non ha fallito l’appuntamento con il successo nel Giro dell’Emilia, prepotente sprint di forza su Pidcock, e sembra pronto a concedere il bis a sole ventiquattro ore di distanza. Proveranno a sbarrare la strada al corridore della UAE Team Emirates-XRG lo spagnolo Alex Aranburu della Cofidis, il norvegese Tobias Halland Johannessen della Uno-X Mobility e il francese Guillaume Martin della Groupama-FDJ.

In casa Italia proveranno a mettersi in evidenza Simone Velasco e Davide Ballerini della XDS Astana Team, Davide Piganzoli della Team Polti VisitMalta e Andrea Vendrame della Decathlon AG2R La Mondiale Team. Sarà presente anche il neocampione iridato Under 23 Lorenzo Finn.

Vedremo chi taglierà il traguardo per primo a fine giornata e si aggiudicherà il prestigioso successo. La partenza della gara è prevista alle ore 13:00 ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Segui con noi la Coppa Agostoni 2025 per non perderti neanche un istante di gara. Buon divertimento!