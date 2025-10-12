LIVE Conegliano-Cuneo, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: primo impegno casalingo per le Pantere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti gli amici di OA Sport, benvenuti in questa cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra l’Imoco Volley Conegliano e il Cuneo Granda Volley, valido per la seconda giornata di Serie A1 di volley femminile. Le padrone di casa, che tornano per la prima volta in stagione al PalaVerde, sono le favorite per la vittoria della partita.

L’esordio in campionato per le campionesse in carica non è andato come sperato: la vittoria è arrivata, ma a fatica, contro la formazione di Busto Arstizio che si è dovuta arrendere solo al quinto set, con le Pantere che hanno vinto 2-3 (25-19, 25-23, 19-25, 15-25, 9-15), grazie ad una grande prestazione della svedese Isabelle Haak, che ha messo a referto ben 34 punti.

Buon esordio anche per Cuneo che ha iniziato con una vittoria in trasferta contro Macerata al quinto set e con i parziali di 2-3 (30-28, 25-12, 27-29, 18-25, 14-16). Adesso, per le ragazze di François Salvagni si prospetta un match complicato, con le campionesse di Daniele Santarelli che vorranno rifarsi in casa, davanti al proprio pubblico, con una vittoria netta e schiacciante.

Il match tra Conegliano e Cuneo, in programma oggi alle ore 16.00, darà il via alla domenica di Serie A1, con le padrone di casa che sono uscite vittoriose da tutti i diciassette precedenti contro le ospiti. Gli arbitri di gara saranno Alessandro Cerra e Andrea Clemente. Segui con noi l’esordio in casa delle Pantere, con la cronaca di OA Sport in Diretta LIVE! Buon divertimento a tutti!