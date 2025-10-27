LIVE Cobolli-Machac, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: immediata rivincita dopo meno di una settimana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Parigi tra Flavio Cobolli ed il ceco Tomas Machac. Quinto confronto diretto in assoluto tra i due con l’azzurro sotto 3-1 ma che ha vinto il recentissimo precedente sul veloce indoor di Vienna. Il vincente della sfida troverà al secondo turno l’americano Ben Shelton, esentato dal primo turno in quanto testa di serie numero 5 del tabellone.

Cobolli, ventitreenne nato a Firenze da famiglia romana, si presenta all’appuntamento parigino da numero 22 ATP. L’azzurro è reduce dagli ottavi di finale raccolti in quel di Vienna dove non ha sfigurato nel derby contro il futuro campione Jannik Sinner. In stagione ha raggiunto i quarti di finale sull’erba di Halle e di Wimbledon. Vincitore dei tornei di Bucarest ed Amburgo, ha però dimostrato di sapersi districare anche al difuori della terra rossa.

Dal canto suo Machac, venticinquenne di Beroun (Repubblica Ceca), arriva all’ultimo Master 1000 stagionale proprio a margine del KO subito contro il suo prossimo avversario nella capitale austriaca. Nel 2025 ha griffato i quarti di finale a Dallas prima di portare a casa il torneo di Acapulco. Ultimo risultato di rilievo i quarti di finali raccolti sull’erba tedesca di Halle. Giocatore solido da fondo, che non disdegna ottime discese a rete.

Il match di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Parigi tra Flavio Cobolli ed il ceco Tomas Machac sarà il primo incontro dalle 11.00 sul Court 1. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!