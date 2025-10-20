LIVE Civitanova-Grottazzolina, Superlega volley 2026 in DIRETTA: prima giornata in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Civitanova e Grottazzolina, valido per la prima giornata di Superlega che finalmente, dopo una lunga estate che ci ha regalato la coppa del Mondo con l’Italia di Ferdinando De Giorgi, la seconda di fila, può finalmente ricominciare. La Lube di Giampaolo Medei gioca il derby contro il roster di Massimiliano Ortenzi da favorita.

Ricordiamo che, la passata stagione per Civitanova è terminata con la delusione del secondo posto vista la finale play off persa contro Trentino che invece è riuscita ad alzare il trofeo. La squadra, che vanta alcuni campioni del Mondo come gli azzurri Giovanni Gargiulo, Mattia Bottolo, Fabio Balaso e un vice campione come il bulgaro Aleksandar Nikolov, può contare su un esordio abbordabile per ricominciare con la giusta marcia.

Per quanto riguarda Grottazzolina, la squadra di Ortenzi vorrà puntare a migliorare la decima posizione conquistata al termine della passata stagione, visto che arrivò ultima nella classifica delle squadre dal quinto al decimo, appunto, posizionamento finale. La partita sarà sicuramente complicata davanti al pubblico dell’Eurosole Forum che sarà sicuramente caldissimo.

Il match tra Civitanova e Grottazzolina inizierà alle 20.30, con la squadra di casa che partirà sicuramente per vincere la prima giornata di Superlega con un risultato più netto possibile: chi ben comincia è a metà dell’opera, e quest’anno il roster di Medei vuole migliorare il secondo posto cercando di vincere il campionato. Segui la partita con la cronaca testuale in Diretta LIVE di OA Sport! Buon divertimento a tutti!