LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia schiera due quartetti rinnovati, attesa per Martina Fidanza

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2025, in programma dal 22 al 26 ottobre a Santiago del Cile. In arrivo una settimana di grandi emozioni e spettacolo, per la prima volta dal 2017 al di fuori dal continente europeo. Ben 22 i titoli in palio, con la spedizione italiana vogliosa di migliorare l’edizione 2024, quando concluse il Mondiale con quattro medaglie.

Le gare includono sei discipline olimpiche: keirin, madison, omnium, sprint, inseguimento a squadre e velocità a squadre, oltre alle prove classiche come eliminazione, inseguimento individuale, corsa a punti, chilometro e scratch. Il Bel Paese punterà come sempre sulla gara individuale maschile, sempre a medaglia nelle ultime nove rassegne iridate, l’ultima volta lo scorso anno con Jonathan Milan con annesso record del mondo. Quest’ultimo sarà assente, come Filippo Ganna, ma l’Italia potrà contare sicuramente sulla coppia Consonni-Guazzini, oro alle Olimpiadi di Parigi nel 2024, oltre che sull’esperienza di Elia Viviani, all’ultimo appuntamento prima del ritiro.

Ad aprire la manifestazione iridata per l’Italia sarà il quartetto dell’inseguimento femminile che, dopo il quarto posto ai Giochi olimpici, proverà a risalire la china. Squadra è assolutamente competitiva con Martina Alzini, Chiara Consonni, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini e Federica Venturelli pronta a subentrare in caso di necessità e che potrebbe essere gettata nella mischia da subito, visto che Fidanza sarà impegnata nello scratch in serata. I due turni decisivi saranno in programma domani.

Davide Boscaro, Renato Favero, Etienne Grimod, Francesco Lamon e Niccolò Galli come riserva apriranno il programma maschile della manifestazione nel pomeriggio con le batterie dell’inseguimento maschile a squadre per cercare di accedere alla seconda fase, obiettivo non semplice per un quartetto che ha poca esperienza a livello internazionale ma che ha comunque partecipato un anno fa al Mondiale. Le fasi successive del torneo si disputeranno nella sessione serale

Non ci saranno azzurre al via nel primo turno Team Sprint femminile che andrà in scena a seguire, mentre saranno Stefano Minuta, Daniele Napolitano, Mattia Predomo (con Fabio Del Medico riserva) a rappresentare l’Italia nella Team Sprint maschile con qualche ambizione in una specialità che potrebbe a breve riservare soddisfazioni all’Italia.

Nella sessione serale/notturna sono in programma il secondo turno della Team Sprint femminile e maschile, la scratch race femminile con l’azzurra Martina Fidanza che cercherà di piazzare la zampata vincente in una gara che le piace molto e che le ha riservato grandi soddisfazioni in passato, le finali della Team Sprint maschile e femminile e il primo turno (con semifinali e sfide per la finale per il terzo posto) dell’inseguimento maschile a squadre.

