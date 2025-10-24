LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: Bianchi ambizioso nel km da fermo, c’è Guazzini nell’omnium

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2025. A Santiago (Cile) prosegue la rassegna iridata con una giornata dedicata interamente a cinque specialità che assegneranno altrettante medaglie d’oro.

La copertina della giornata va all’omnium femminile. L’Italia si affida a Vittoria Guazzini per provare ad essere protagonista in questa specialità che prevede al mattino Scratch e Tempo Race ed al pomeriggio gara ad eliminazione e a punti. La campionessa olimpica della madison, insieme a Chiara Consonni, proverà a vincere la prima medaglia individuale a livello seniores.

Nel chilometro da fermo proverà a stupire tutti Matteo Bianchi, che parte tra gli outsider di quest’evento. In questa specialità sarà in gara anche Mattia Predomo. In questa terza giornata saranno in pista per l’Italia anche Renato Favero ed Etienne Grimod nell’inseguimento maschile e Juan David Sierra nella gara a punti. Non ci saranno azzurre nelle fasi finali dello sprint femminile.

La terza giornata si aprirà alle 16.00 con le qualificazioni del 1 km Time Trial, le prime due prove dell’omnium e le qualificazioni dell’inseguimento maschile. La sessione serale con gara a punti e fasi finali di sprint ed omnium femminile e del chilometro e inseguimento maschile scatterà alle 22.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della terza giornata dei Mondiali di ciclismo su pista con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!