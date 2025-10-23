LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: azzurre per una medaglia con il quartetto, possibili sorprese dal keirin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata dei mondiali di ciclismo su pista 2025 a Santiago, Cile.

Sono sei le gare in programma nella mattinata cilena. Il programma prevede due specialità che si alterneranno: il keirin maschile e la sprint femminile. Inizierà il keirin con il primo turno, dopo toccherà le donne scendere in pista per le qualificazioni della sprint. Ci saranno poi i ripescaggi nel maschile e a seguire i sedicesimi della prova femminile. Chiuderanno la sessione di gara i quarti di finale del keirin e gli ottavi della sprint.

Nella notte italiana, dunque il pomeriggio in Cile, ci saranno undici prove. L’inseguimento a squadre femminile con le qualificazioni e le finali apre e chiude la giornata di gara. Avremo, successivamente, il primo turno dei quart di finale della sprint donne e le semifinali del keirin maschile. Si continuerà con la finale dell’inseguimento maschile e la seconda race dei quarti di finale della velocità (anche detta sprint) femminile, con il turno decisivo che si disputerà dopo la gara a eliminazione donne. Ci saranno, poi, le finali del keirin dal settimo al dodicesimo, dal primo al sesto e lo scratch maschile.

Nel keirin maschile scenderà in pista Stefano Moro, inserito nella quinta batteria. Il 28enne azzurro ha vinto in questa specialità un bronzo agli europei dello scorso anno, ma oggi sarà difficile ripetersi. Come Moro sarà protagonista nella mattinata cilena Mirian Vece. La lombarda sarà protagonista della sprint femminile.

Il quartetto dell’inseguimento femminile, formato da Martina Fidanza, Martina Alzini, Federica Venturelli e Vittoria Guazzini, aprirà il pomeriggio di Santiago nella sfida all’Australia. In palio c’è un posto in semifinale. Protagonista dell’eliminazione è Chiara Consonni. La medaglia d’oro nelle Olimpiadi dello scorso anno (nell’americana con Vttoria Guazzini), va a caccia di una medaglia che non sarà semplice da conquistare, Katie Archibald è l’avversaria più ostica, ma saranno in molte a contendersi il podio. Davide Stella è, invece, l’azzurro schierato nello scratch uomini. Il 19enne friulano può essere la grande sorpresa della corsa.

L'inizio è previsto per le 16:00.