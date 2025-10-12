LIVE Chieri-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: trasferta non agevole per Egonu e compagne

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Chieri-Milano, partita valida per la seconda giornata di Serie A1 di pallavolo femminile. Entrambe le compagini hanno ben figurato nell’esordio del campionato, vittoria sia per il gruppo di Giulio Cesare Bregoli che per quello di Marco Lavarini.

Impegno odierno che nasconde insidie per la Numia Vero Volley Milano, Paola Egonu dovrà cavalcare l’onda della grande prestazione del primo turno. Nel successo casalingo contro Bergamo (3-0), l’opposto neo campionessa del mondo ha messo a referto 22 punti. Al suo fianco numerosi tasselli di qualità, quali la statunitense Khalia Lanier e le centrali Anna Danesi e Hena Kurtagic, giocatrici solide a muro.

Dall’altra parte della rete la versatilità delle torinesi, ben costruite sia in difesa che in attacco. Anna Gray la migliore nella vittoriosa trasferta di Firenze (1-3), i 16 punti della nativa di Tortona hanno sicuramente messo all’erta la Pro Victoria.

Milano parte indiscutibilmente favorita; Paola Egonu è pronta a guidare l’assalto. A rafforzare tale pronostico è la striscia di dieci vittorie consecutive nei scontri diretti. Difatti, Chieri non prevale dal 23 febbraio 2022, sono passati oltre tre anni e mezzo. Le possibilità di sfatare il tabù ci sono, la sfida si presenta aperta a qualsiasi risultato e colpo di scena.

