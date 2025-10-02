LIVE Canoa slalom, Mondiali 2025 in DIRETTA: azzurri eliminati in semifinale nel C1, vincono Gestin e Zwolinska

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

6.05 La nostra diretta testuale termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo live, buona giornata da OA Sport.

6.03 Tra le donne si impone la polacca Klaudia Zwolinska, prima con un percorso netto in 108.49, davanti all’atleta individuale neutrale Alsu Minazova, seconda con 2 penalità in 112.88, a 4.39, ed alla brasiliana Ana Satila, terza con 2 penalità in 112.98, a 4.49.

5.45 Tra gli uomini successo del francese Nicolas Gestin in 97.13 davanti al britannico Ryan Westley, secondo a 0.90, ed all’australiano Kaylen Bassett, terzo a 1.61. In corso la finale femminile.

5.43 Le finali per motivi legati alle previsioni circa le raffiche del vento sono state anticipate e sono scattate subito dopo la conclusione delle semifinali, con un’ora e mezza di anticipo rispetto al programma iniziale.

5.40 Tutti gli italiani in gara sono stati eliminati in semifinale nella notte italiana: tra gli uomini Paolo Ceccon 15° e Martino Barzon 18°, tra le donne Marta Bertoncelli 22ma ed Elena Borghi 28ma. Azzurri tutti fuori dalle finali a 12.

5.35 Benvenuti alla diretta live testuale dei Mondiali senior 2025 di canoa slalom: programma anticipato a causa del meteo.

Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale delle finali della C1 dei Mondiali di canoa slalom 2025. In quel di Sydney (Australia) spazio al doppio turno tanto al maschile quanto al femminile, con gli atleti che dovranno passare in primis dal taglio delle semifinali, per poi tuffarsi nella gara che assegnerà le medaglie iridate. Quattro gli azzurri presenti, che proveranno a stupire nelle acque oceaniche.

In campo maschile Martino Barzon e Paolo Ceccon cercheranno di agguantare la finale dopo aver strappato rispettivamente il 16° ed il 21° posto in fase di qualificazione. Uomini da battere il ceco Adam Kral, il polacco Kacper Sztuba, lo spagnolo Miquel Trave e gli sloveni Luka Bozic e Benjamin Savsek. Gli azzurri dovranno necessariamente migliorare quanto fatto in fase di eliminatoria per strappare uno dei 10 pass utili ad approdare all’ultimo atto della manifestazione.

Per quel che riguarda l’evento femminile l’Italia punterà su Marta Bertoncelli ed Elena Borghi, promosse alle semifinali dopo aver strappato il 20° ed il 27° crono in eliminatoria. Per il podio sarà battaglia tra la spagnola Nuria Villarubla, la britannica Kimberley Woods, la francese Doriane Delassus, la tedesa Andrea Herzog e la slovacca Zuzana Pankova. Cercheranno dunque di compiere un cospicuo balzo nelle graduatorie le due italiane.

Le finali della C1 maschile e femminile dei Mondiali di canoa slalom 2025 inizier anno alle 6.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!