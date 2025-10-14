LIVE Berrettini-Zeppieri, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: derby italiano all’esordio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del derby italiano di primo turno dell’ATP 250 di Stoccolma. Prima sfida nel circuito maggiore tra Matteo Berrettini e Giulio Zeppieri. L’ex numero 1 nostrano debutta oggi nella capitale svedese, percorso diverso invece per Giulio, giunto fin qui tramite le qualificazioni.

Dopo un lungo calvario che ha compromesso gli appuntamenti della prima parte di stagione, Matteo Berrettini è finalmente tornato in campo. Dallo scorso 18 settembre (data del rientro), il romano ha collezionato quattro apparizioni, al netto di una sola vittoria. Il match contro Zeppieri vale molto di più di un semplice accesso agli ottavi di finale. Per Berrettini, fondamentale saranno i riscontri. Sia dal punto di vista fisico che da quello del gioco espresso.

Giulio Zeppieri è l’avversario ideale con cui poter testare le sensazioni. Il numero 160 del mondo ha recentemente conquistato il Challenger di Shangai, dimostrando un’ottimo gioco e costruzione del punto. Si è guadagnato l’accesso al tabellone principale in scioltezza, regolando prima l’ucraino Sachko (6-2, 6-4) e poi il tedesco Zahraj (6-1, 6-4).

Sfida odierna che si prospetta dunque interessante, la speranza è di assistere ad un match divertente e coinvolgente. Matteo Berrettini parte leggermente avanti nei pronostici, sotto il punto di vista dell’esperienza non c’è storia. Da considerare però il fattore condizione fisica, che potrebbe indirizzare la contesa in favore di Zeppieri.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE scritta di Berrettini-Zeppieri, sedicesimi di finale dell’ATP 250 di Stoccolma. Il match è fissato come terzo del programma del campo centrale, il quale inizierà alle 13:00. Importante dire che il match non prenderà il via, in ogni caso, prima delle 18:00. Buon divertimento, vi aspettiamo!