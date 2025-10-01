LIVE Berrettini-Mannarino, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: Goffin e Muller al terzo, manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

8.16 Goffin domina il secondo set, vincendolo 6-1, e porta il match contro Muller al terzo set. Bisogna aspettare ancora un po’ prima di vedere Matteo Berrettini in campo.

7.41 Buongiorno amici di OA Sport, Muller ha vinto un primo set abbastanza rocambolesco contro David Goffin, vinto 7-6 dal francese. L’ex numero 7 al mondo ha avuto la possibilità di chiudere il parziale ma Muller è riuscito a rimontare nel tie break. Manca poco all’ingresso in campo di Berrettini.

Buona sera amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Matteo Berettini e Adrian Mannarino, valido per il primo turno del ATP Masters 1000 di Shanghai, ultimo torneo di questa categoria prima di quello che si giocherà a Parigi-Bercy tra alcune settimane. La partita in questione parte, almeno nel pronostico, per avere un risultato molto aperto visto il livello del francese e lo stato di forma, sempre ignoto, che potrebbe avere l’azzurro.

Il nostro Berrettini ha disputato il torneo ATP 500 di Tokyo, con la vittoria al primo turno contro Jaume Munar, sconfitto 2-0 (6-4, 6-2) e con la sconfitta nel secondo match contro Casper Ruud, con il norvegese che ha trionfato 2-0 (7-6, 6-2). Nel corso dell’incontro con il campione norvegese, l’azzurro ha giocato davvero un grandissimo primo set che Ruud ha potuto vincere soltanto grazie ad un tie-break davvero formidabile: nel secondo set, purtroppo, il calo fisico è stato decisivo per l’italiano.

Per quanto riguarda Mannarino, il francese ha disputato l’ATP 500 di Pechino, entrando nel tabellone principale attraverso le qualificazioni. Al primo turno, il tennista transalpino, ha sorpreso Alexander Bublik battendolo 2-0 (6-3, 6-2), mentre al secondo turno è stato eliminato, proprio come Berrettini, dal connazionale del romano, Lorenzo Musetti, che ha trionfato 2-0 (6-3, 6-3).

Il match tra Berrettini e Mannarino sarà il secondo in programma sullo Stadium Court, con la giornata che inizierà alle 6.30 (orario italiano, a Shangai saranno le 12.30) con il match tra David Goffin e Alexander Muller. Successivamente, toccherà al nostro azzurro: segui la sua partita con la cronaca testuale in Diretta LIVE di OA Sport! Buon divertimento a tutti!