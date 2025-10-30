LIVE Bayern Monaco-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: serve un immediato riscatto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra il Bayern Monaco e la Virtus Bologna, valido per l’ottava giornata di Eurolega. La squadra italiana cerca la vittoria dopo la sconfitta subita nella competizione contro lo Zalgiris Kaunas: la squadra del montenegrino Dusko Ivanovic parte sfavorita nel pronostico vista la difficile trasferta tedesca, ma la gara potrebbe essere più equilibrata di quello che sembra.

Nelle prime sette partite della competizione europea più importante del basket, la squadra bolognese ha raccolto quattro vittorie e tre sconfitte: in ordine di gioco, le V Nere hanno vinto contro il Real Madrid per 74-68, perso contro il Valencia per 103-94, con il Paris per 90-79, tornata al successo contro Monaco per 77-73, per poi confermarsi in trasferta contro il Lyon-Villeurbanne per 83-90 e in casa contro il Panathinaikos per 92-75. Successivamente, come già detto, è arrivata la sconfitta contro lo Zalgiris per 86-65.

Percorso quasi inverso per il Bayern Monaco che nei primi sette match di Eurolega conquista tre vittorie e quattro sconfitte. I successi sono arrivati con lo Stella Rossa per 97-83, con l’Olimpia Milano per 64-53 e con il Real Madrid per 90-84, mentre le disfatte avute sono avvenute contro il Panathinaikos per 87-79, con lo Zalgiris per 70-98, con il Fenerbahce per 88-73 e, infine, con l’Olympiacos per 71-96.

Le quote danno favorita la squadra tedesca ma, come detto in precedenza, il match è più aperto che mai. La partita inizierà alle 20.30 e verrà disputata al SAP Garden di Monaco e i tre arbitri designati saranno Damir Javor, Joseph Bissang e Vasiliki Tsaroucha, rispettivamente sloveno, francese e greca. Segui con noi il match della Virtus Bologna, con la cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE! Buon divertimento a tutti!