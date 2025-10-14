LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: iniziano le partite spartiacque

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di quarto turno di Eurolega 2025-2026 che mette di fronte Bayern Monaco e Olimpia EA7 Emporio Armani Milano. Per quest’occasione cambia lo scenario che vedrà in campo le due squadre, che non è più l’Audi Dome (quella delle Olimpiadi 1972, per intenderci).

In Eurolega, infatti, il Bayern ha deciso di spostarsi al nuovo SAP Garden, costruito nell’area dell’ex velodromo olimpico, il Radstadion, demolito 10 anni fa, e ancor più precisamente in quella che è l’area dell’Olympiapark, vicino all’Olympiastadion. In buona sostanza, è tutto dovuto soprattutto alla possibilità di avere più spettatori (sono 11.500 quelli possibili).

Tornando alle questioni di campo, Bayern che dovrà fare i conti con diverse assenze alle quali non dovrebbe aggiungersi Stefan Jovic (e già Jokubaitis e Voigtmann non sono cose da poco). Niente campo, in quota Milano, per Josh Nebo e Zach LeDay: ecco perché si stanno studiando varie soluzioni, tra cui potenzialmente anche quella di un quintetto con minuti da 4 per Shavon Shields.

Così Ettore Messina alla vigilia: “Il Bayern è una squadra che gioca con grande ritmo e può contare su un formidabile realizzatore come Andreas Obst che ha la capacità di cambiare volto a qualsiasi partita. In questo momento anche loro stanno soffrendo a causa di qualche infortunio ma restano una squadra profonda. Come tutte le partite di EuroLeague a decidere il risultato saranno intensità, rimbalzi e selezione dei tiri, anche se saremo in qualche modo limitati dalle assenze soprattutto tra i lunghi“.

La palla a due tra Bayern Monaco e Olimpia Milano verrà alzata alle ore 20:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!