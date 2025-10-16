LIVE Bayern Monaco-Juventus, Champions League calcio femminile in DIRETTA: serve un’impresa in Germania

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Bayern Monaco-Juventus, Champions League calcio femminile 2025 in DIRETTA, la Juventus sogna il colpo in trasferta.

Continua la nuova fase campionato della UEFA Women’s Champions League 2025/26 per la Juventus. Dopo il debutto della settimana scorsa, i team scendono nuovamente in campo per continua la corsa verso la fase a eliminazione diretta: le prime quattro classificate vanno direttamente ai quarti di finale, mentre quelle tra la quinta e il dodicesima piazza giocheranno gli spareggi del mese di febbraio 2026.

La Juventus Women ha cominciato nel miglior modo possibile la sua avventura in campo europeo, con un impresa per 2-1 in recupero contro i portoghesi del Benfica grazie alla doppietta di Cecilia Salvai. Le ragazze della Juventus puntano ad una grande partita anche contro una big come il Bayern Monaco, squadra che lo scorso anno le aveva sconfitte dopo l’esordio vincente. Per questa partita, le bianconere ritroveranno un’ex molto particolare: Arianna Caruso, ceduta alla rosa tedesca in prestito e poi acquistata a titolo definitivo nell’ultimo mercato.

Le teutoniche arrivano al match dopo il brutto 7-1 subito ad opera del Barcellona, prima sconfitta ufficiale dalla scorsa primavera, quando era stato eliminato dal Lione ai quarti di finale. Il Bayern Monaco, però, ha subito alzato la testa nel weekend con un successo con il risultato di 3-1 sul campo del Wolfsburg nella Bundesliga, facendo vedere il loro potenziale offensivo e il carisma del gruppo.

Probabili formazioni

BAYERN MONACO (4-2-3-1): E. Mahmutovic, F. Kett, S. Ballisager Pedersen M. Eriksson, C. Simon, A. Caruso, G. Stanway, P. Harder M. Tanikawa, K. Buhl, L. Schuller.

JUVENTUS WOMEN (3-5-2): Peyraud-Magnin; Lenzini, Salvai, Harviken; Bonansea, Godo, Walti, Pinto, Carbonell; Vangsgaard, Girelli.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Bayern Monaco-Juventus, Champions League calcio femminile 2025: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21.00. Buon divertimento!