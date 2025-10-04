L’Inter vince e aggancia la vetta di Serie A, pirotecnico 3-3 tra Lazio e Torino, l’Atalanta pareggia

Oggi si sono giocate quattro partite valide per la sesta giornata della Serie A. Pirotecnico pareggio per 3-3 tra Lazio e Torino: Simeone porta in vantaggio i granata al 16′, ma Cancellieri riparte il punteggio con una bella doppietta tra il 24′ e il 40′; Adams pareggia al 73′, Coco segna il 3-2 al 93′, ma poi provoca un calcio di rigore e al 103′ Cataldi lo trasforma.

L’Inter si è imposta a San Siro con un perentorio 4-1 contro la Cremonese: Lautaro Martinez e Bonny indirizzano la contesa nel primo tempo, poi un micidiale uno-due firmato da Dimarco e Barella in avvio di ripresa ha chiuso i conti, Bonazzoli ha messo a segno la rete della bandiera all’87mo minuto. Terza vittoria consecutiva per i neroazzurri, che hanno così agganciato Milan, Napoli e Roma al comando (ma con una partita giocata in più).

Atalanta e Como hanno pareggiato per 1-1: Samardzic ha sbloccato il risultato al 6′, Perrone ha replicato al 19′ per i lariani. Pesantissima vittoria del Lecce in casa del Parma in ottica salvezza: 1-0 firmato da Sottil al 38′. Di seguito il quadro dettagliato dei risultati delle partite odierne e la classifica della Serie A.

RISULTATI SERIE A OGGI

Lazio-Torino 3-3

Parma-Lecce 0-1

Inter-Cremonese 4-1

Atalanta-Como 1-1

CLASSIFICA SERIE A

Milan 12 punti (5 partite disputate), Napoli 12 (5), Roma 12 (5), Inter 12 (6), Juventus 11 (5), Atalanta 10 (6)), Sassuolo 9 (6), Cremonese 9 (6), Como 9 (6), Bologna 7 (5), Cagliari 7 (5), Udinese 7 (5), Lazio 7 (6), Parma 5 (6), Lecce 5 (6), Torino 5 (6), Fiorentina 3 (5), Verona 3 (6), Pisa 2 (5), Genoa 2 (5).