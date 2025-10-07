L’insaziabile Pogacar colpisce ancora e si aggiudica la Tre Valli Varesine

L’insaziabile Tadej Pogacar, successo numero 107 in carriera per lui, colpisce ancora e, a soli due giorni di distanza dalla vittoria del titolo continentale, si aggiudica anche la Tre Valli Varesine 2025, Busto Arsizio-Varese di 200,3 chilometri. Il corridore più forte del mondo sembra già pronto per il Giro di Lombardia di sabato prossimo.

Lo sloveno arriva ancora una volta da solo, ma questa volta offre un’ulteriore dimostrazione della propria forza perché, a ventuno chilometri dalla conclusione, attacca in discesa e semina con irrisoria facilità i compagni di fuga. L’alfiere della UAE Team Emirates-XRG precede di quarantacinque secondi il danese Albert Withen Philipsen (Lidl Trek), vincitore della volata del gruppo, e il francese Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team).

Nei primi chilometri partono all’attacco in cinque: Kevin Colleoni (Intermarché – Wanty), Mattia Bais (Team Polti VisitMalta), Davide Ballerini (XDS Astana Team), Lorenzo Milesi (Movistar Team) e lo statunitense Andrew August (INEOS Grenadiers). I cinque toccano un vantaggio massimo superiore ai tre minuti.

Quando mancano ottanta chilometri alla conclusione, Egan Bernal (INEOS Grenadiers) raggiunge Andrew August (INEOS Grenadiers), Lorenzo Milesi (Movistar Team), Mattia Bais (Team Polti VisitMalta) per poi prendere il comando insieme a Milesi.

A quarantacinque chilometri dal traguardo esce dal gruppo Gianmarco Garofoli (Soudal Quick Step), rapidamente ripreso dal gruppo, ci prova anche Quinn Simmons (Lidl-Trek) che raggiunge Milesi. I due agganciano il colombiano a trentatré chilometri dall’arrivo.

Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG) reagisce all’attacco di Victor Lafay (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e porta con sé Tadej Pogacar: i quattro raggiungono Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) e agguantano in un amen il terzetto di testa a meno di venticinque chilometri dal traguardo.