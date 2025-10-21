Leylah Fernandez e Victoria Mboko approdano agli ottavi di finale a Tokyo. Eliminate Sakkari e Andreescu

Calato il sipario sugli incontri validi per il primo turno del WTA500 di Tokyo. Sul cemento giapponese giornata all’insegna del Canada con ben tre giocatrici del Paese nordamericano in campo. Leylah Fernandez (n.22 del mondo), reduce dalla vittoria a Osaka, continua nel proprio percorso in questo torneo.

La canadese ha sconfitto la greca Maria Sakkari (n.54 del ranking) col punteggio di 7-6 (5) 6-4 in 2 ore e 2 minuti di gioco. Negli ottavi di finale ci sarà l’incrocio con la testa di serie n.2 del seeding, Elena Rybakina, vittoriosa la scorsa settimana nel 500 di Ningbo. Vedremo se la kazaka darà conferma degli ottimi risultati nella trasferta asiatica.

Tornando al tema “Canada”, si è assistito al derby tra Victoria Mboko (n.23 WTA) e Bianca Andreescu (n.172 del ranking), che sta cercando di risalire la corrente dopo i tantissimi problemi fisici. Ha prevalso, però, la più giovane Mboko con un duplice 6-3 e negli ottavi ci sarà l’incrocio con la tedesca Eva Lys.

Prosegue il cammino anche della russa Diana Shnaider (n.19 del ranking), uscita vittoriosa dal confronto con l’ucraina Dayana Yastremska (n.28 del ranking). La mancina si è imposta piuttosto nettamente col punteggio di 6-3 6-1 e nel prossimo turno se la vedrà contro l’altra russa Anna Kalinskaya. Successo della rumena Jacqueline Cristian (n.42 WTA) contro Alina Charaeva (n.150 del mondo) per 6-2 6-3. La rumena sfiderà negli ottavi la testa di serie n.3, Ekaterina Alexandrova. In conclusione, sono arrivate le affermazioni dell’americana Kenin (contro la giapponese Uchijima) e della nipponica Sonobe (contro la ceca Bartunova). Le due si incroceranno negli ottavi di finale.