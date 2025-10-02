Lewis Hamilton: “Sono ottimista per Singapore, abbiamo imparato molto nelle ultime due gare”

Sono stati giorni particolari per Lewis Hamilton. In avvicinamento al week end del GP di Singapore di F1, Lewis ha pianto la scomparsa del suo affezionato cane Roscoe. Tanti i messaggi di vicinanza ricevuti dal pilota britannico, dopo aver condiviso quanto accaduto coi propri follower su Instagram.

“Ho ricevuto tantissimi messaggi, è stato davvero emozionante vedere quante persone ha toccato la figura di Roscoe in tutto il mondo, ed è stato davvero commovente riceverli. Non sono riuscito a rispondere a tutti, ma sì, è stata la cosa più importante della mia vita, quindi quella che ho vissuto la scorsa settimana è stata un’esperienza molto difficile. So che tante persone nel mondo hanno vissuto un momento simile, sanno cosa significa avere un animale domestico che ti dà un affetto e un amore così straordinario. Ma vado avanti, ora non vedo l’ora di tornare in macchina e fare ciò che amo fare“, le sue parole nel Media-Day.

Venendo ai temi del fine-settimana di Marina Bay, Hamilton è ottimista su quanto si potrà fare con la Ferrari: “Si, sono molto confidente. Abbiamo imparato molto dalle ultime due gare, stiamo facendo progressi e ci sentiamo meglio in macchina. L’esecuzione non è stata perfetta nell’ultimo week end, ma abbiamo imparato molto da quella, e spero che questo fine settimana potremo capitalizzare quanto appreso dagli errori fatti e continuare a progredire“, ha sottolineato.

“La macchina si è comportata davvero bene all’inizio del fine settimana, ma non siamo riusciti a mantenere le stesse sensazioni per tutto il week end. Abbiamo preso una direzione leggermente sbagliata con l’ala, ed è stata una decisione condivisa. Poi in qualifica sapevamo che la gomma media era tre decimi più veloce ma alla fine non l’abbiamo usata. Sono aspetti su cui possiamo migliorare e assicurarci di non ripetere questi errori, sono certo che avremo un approccio migliore questo week end“, la spiegazione di Lewis su quanto accaduto a Baku (Azerbaijan).

“La scorsa settimana non ho potuto trascorrere con la squadra tutto il tempo che avrei voluto, ma so che hanno lavorato molto duramente in sede e ci siamo rimessi in pari negli ultimi due giorni. Quindi sono ottimista riguardo all’inizio di questo week end, ovviamente non ho idea di quanto saranno veloci gli altri, le Red Bull mi aspetto che saranno veloci, così come le McLaren e le Mercedes. Abbiamo molto lavoro da fare, e credo che le qualifiche su questa pista siano fondamentali, sarà il passaggio cruciale“, ha sottolineato il ferrarista.

La FIA ha avvisato circa le alte temperature previste e per questa ragione il britannico ha confermato che farà uso della maglia “termica” per gestire al meglio la criticità. Hamilton, in conclusione, ha parlato anche del chiarimento che c’è stato con Charles Leclerc in merito alla mancata restituzione della posizione a Baku: “Ho parlato con Charles, va tutto bene, è stato fantastico. Miglioreremo la comunicazione per assicurarci che non accada di nuovo, e…non accadrà di nuovo“.